Коронавиурс может привести к бесплодию и проблемам в сексуальной жизни, - ученые Китая

В то время, как Европа стала эпицентром пандемии коронавируса, китайские ученые предполагают, что новый коронавирус может привести к повреждению яичек и мужскому бесплодию.

Исследование проводила группа экспертов во главе с Ли Юйфэном, профессором Центра репродуктивной медицины Медицинского колледжа Тунцзи в Ли, пишет Global Times.

Ученые призывают инфицированных COVID-19 мужчин, которые хотят иметь детей или поддерживать качество своей сексуальной жизни, пройти тесты на качество спермы и уровень гормонов.

Отчет был опубликован на веб-сайте больницы 10 марта и размещен на официальном сайте провинции Хубэй в четверг. Но после того, как новости стали вирусными в китайских социальных сетях их удалили.

Команда сообщила, что, помимо легких, многие другие органы человеческого тела, такие как яички, тонкая кишка, почки, сердце и щитовидная железа, могут быть поражены коронавирусом.

Хотя исследования пока не подтвердили, что новый коронавирус повреждает яички и влияет на мужскую фертильность, он очень похож на вирус SARS, и эти инфекционные агенты проникают в клетки используя один и тот же клеточный рецептор, а именно ACE2. Вирусная инфекция SARS может вызвать серьезные иммунные повреждения яичек, вызывая орхит и дисфункцию репродуктивных клеток.

Теоретически, по словам экспертов, инфекция, спровоцированная COVID-19 может вызвать повреждение яичек, влияя на выработку сперматозоидов и синтез андрогенов.

Затрудненное производство сперматозоидов и синтез андрогенов может повлиять на мужскую фертильность и в конечном итоге привести к бесплодию.

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По состоянию на утро пятницы 13 марта в мире количество инфицированных коронавирусом выросло по сравнению с данными на 12 марта на 7 733 до 131 851 человек.