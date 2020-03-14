Курс НБУ: гривна продолжает падать

В то время, как в обменных пунктах киевских банков в пятницу, 13 марта, курс продажи наличного доллара понизился до 26,6259 UAH/USD, а курс покупки – повысился на 13,87 коп. до 25,9147 UAH/USD, Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 16 марта, на 23,10 коп. до 26,0890 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 13-15 марта, на 23,40 коп. до 25,8580 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

Официальный курс 1 фунт стерлингов 32,5095 1 доллар США 26,0890 1 швейцарский франк 27,3355 10 иен 2,4330 10 российских рублей 3,5941 1 евро 28,9901

Как сообщали Українські Новини, 13 марта в обменных пунктах киевских банков средний курс покупки евро понизился на 13,93 коп. до 28,8209 UAH/EUR, курс продажи понизился на 37,04 коп. до 29,7588 UAH/EUR.

Ранее сообщалось о том, что в НБУ рассказали, что будут обеззараживать гривневые банкноты, а таже о том, что коронавирус может привести к замедлению экономической активности в Украине.