Всем напавшим на Сивохо суд избрал меры пресечения

Печерский районный суд Киева избрал личное обязательство Сергею Тамарину и Юрию Капле, двум подозреваемым в срыве презентации Национальной платформы примирения и единства и нападении на советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса Сергея Сивохо.

Такое решение суд принял в пятницу, передают Українськi Новини.

Прокуратура просила суд избрать подозреваемым меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Суд решил отказать в удовлетворении данного ходатайство, применив при этом меру пресечения в виде личного обязательства.

Таким образом, Тамарин и Капля обязаны являться в суд, к следователю и прокурору по первому требованию, сообщать о смене места проживания, не покидать Киев и Киевскую область без уведомления следствия, а также сдать паспорт для выезда за границу.

Как сообщали Українськi Новини, 12 марта представители "Национального корпуса" сорвали презентацию Нацплатформы примирения и единства и толкнули советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса Сергея Сивохо.

Также подозреваемого в срыве презентации Национальной платформы Александра Демидова отправили под круглосуточный домашний арест.