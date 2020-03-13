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13 марта 2020, пятница, 21:34 280
Судебная власть 2020-03-13T22:45:01+02:00
Українські Новини
Всем напавшим на Сивохо суд избрал меры пресечения

Всем напавшим на Сивохо суд избрал меры пресечения

Елена Новикова
Суд, Платформа, Сергей Сивохо, Сергей Тамарин, Личное обязательство, Юрий Капля
Сивохо. Фото: Facebook/ Сергей Сивохо
Сивохо. Фото: Facebook/ Сергей Сивохо

Печерский районный суд Киева избрал личное обязательство Сергею Тамарину и Юрию Капле, двум подозреваемым в срыве презентации Национальной платформы примирения и единства и нападении на советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса Сергея Сивохо.

Такое решение суд принял в пятницу, передают Українськi Новини.

Прокуратура просила суд избрать подозреваемым меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Суд решил отказать в удовлетворении данного ходатайство, применив при этом меру пресечения в виде личного обязательства.

Таким образом, Тамарин и Капля обязаны являться в суд, к следователю и прокурору по первому требованию, сообщать о смене места проживания, не покидать Киев и Киевскую область без уведомления следствия, а также сдать паспорт для выезда за границу.

Как сообщали Українськi Новини, 12 марта представители "Национального корпуса" сорвали презентацию Нацплатформы примирения и единства и толкнули советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса Сергея Сивохо.

Также подозреваемого в срыве презентации Национальной платформы Александра Демидова отправили под круглосуточный домашний арест.

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