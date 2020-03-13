Изоляция и наказание за нарушение карантина: МОЗ показал закон о коронавирусе

Министр здравоохранения Илья Емец инициирует внеочередное заседание Верховной Рады для голосования за законопроект, который предусматривает ряд мер по защите и противодействию пандемии коронавируса COVID-19. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минздрава, передают Українськi Новини. Соответствующую инициативу Министр озвучил перед заседанием Кабинета Министров Украины 13 марта. Законопроект, подготовленный в минздраве, предусматривает упрощение процедуры закупки товаров, работ и услуг, что позволит ускорить процесс закупки средств индивидуальной защиты и тест-систем. Также он предусматривает возможность работникам выполнять работу по дому. Законопроект также предусматривает запрет на проведение массовых мероприятий с численностью более 200 человек и запрет на проведение мероприятий государственного надзора и контроля на время осуществления мероприятий, связанных с предотвращением и борьбой с коронавируса. Кроме того, проектом закона предусмотрено усиление контроля въезда и выезда на территорию Украины. В нем также прописан алгоритм принудительной изоляции и самоизоляции и ответственности за несоблюдение карантина. Как сообщали Українськi Новини, в Украине зафиксирована первая смерть от коронавируса Covid-19. Напомним, Киев заказал еще 100 тыс. экспресс-тестов на коронавирус и Українські Новини писали, в каких больницах можно бесплатно провериться на наличие COVID19. Тест-системы доступны в 7 больницах.