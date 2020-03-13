подписаться на рассылку
25.85 26.67
28.75 30.05
˟
  • Новости
  • Политика
  • Изоляция и наказание за нарушение карантина: МОЗ показал закон о коронавирусе
13 марта 2020, пятница, 20:41 183
Политика 2020-03-13T20:42:14+02:00
Українські Новини
Изоляция и наказание за нарушение карантина: МОЗ показал закон о коронавирусе

Изоляция и наказание за нарушение карантина: МОЗ показал закон о коронавирусе

Ольга Фандорина
Законопроект, Минздрав, МОЗ, Пандемия коронавируса
Илья Емец. Фото: t.me/mozofficial
Илья Емец. Фото: t.me/mozofficial

Министр здравоохранения Илья Емец инициирует внеочередное заседание Верховной Рады для голосования за законопроект, который предусматривает ряд мер по защите и противодействию пандемии коронавируса COVID-19.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минздрава, передают Українськi Новини.

Соответствующую инициативу Министр озвучил перед заседанием Кабинета Министров Украины 13 марта.

Законопроект, подготовленный в минздраве, предусматривает упрощение процедуры закупки товаров, работ и услуг, что позволит ускорить процесс закупки средств индивидуальной защиты и тест-систем.

Также он предусматривает возможность работникам выполнять работу по дому.

Законопроект также предусматривает запрет на проведение массовых мероприятий с численностью более 200 человек и запрет на проведение мероприятий государственного надзора и контроля на время осуществления мероприятий, связанных с предотвращением и борьбой с коронавируса.

Кроме того, проектом закона предусмотрено усиление контроля въезда и выезда на территорию Украины.

В нем также прописан алгоритм принудительной изоляции и самоизоляции и ответственности за несоблюдение карантина.

Как сообщали Українськi Новини, в Украине зафиксирована первая смерть от коронавируса Covid-19.

Больше новостей о: Законопроект Минздрав МОЗ Пандемия коронавируса

За последнюю неделю в Украине от гриппа умерли 9 ч...
Что делать украинцам в случае отказа проверять на ...
Зеленский внес в Раду новый закон об усовершенство...
Украина полностью закрывает авиасообщение с другим...
Украина полностью закрывает авиасообщение с другими странами
В Житомирской области умерла пенсионерка из-за коронавируса
Новости
Одному из напавших на Сивохо избрали меру пресечения 21:02 Исправлено
Работающим украинцам гарантируют выплаты по больничным в связи с карантином в Украине 20:59
Изоляция и наказание за нарушение карантина: МОЗ показал закон о коронавирусе 20:41
Проверка на коронавирус. Фото: freepik
Что делать украинцам в случае отказа проверять на коронавирус: рекомендации Минздрава 20:40 Инфографика
На коронавирус в Украине обследовали за все время лишь 55 человек 20:23
больше новостей
Трудовой стаж можно удвоить: в ПФУ объяснили, на каких работах год считают за два 05:30 Инфографика
Платежки за коммуналку пересчитают
Киевляне в марте получат новые платежки c перерасчетом: как они выглядят 05:00
Самые высокие пенсии получают судьи и военные. В ПФУ отчитались о размере выплат и количестве пенсионеров 06:00 Инфографика
Женщину с коронавирусом подключили к аппарату вентиляции легких 10:32
В Украине подтвердили два новых случая коронавируса 19:03
больше новостей
Украина эвакуирует украинцев из Италии через Рим сегодня-завтра 14:05
Трудовой стаж можно удвоить: в ПФУ объяснили, на каких работах год считают за два 05:30 Инфографика
Венедиктовой в феврале начислили 63 тыс. гривен денежной компенсации 07:45 Документ
Вакарчука подозревают в отмывании миллионных гонораров через Виргинские острова, - СМИ 19:58 Документ
Кабмин уволил 4 замов Министра культуры 17:17
больше новостей
Украина закрывает границы из-за пандемии коронавируса
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok