Изоляция и наказание за нарушение карантина: МОЗ показал закон о коронавирусе

Министр здравоохранения Илья Емец инициирует внеочередное заседание Верховной Рады для голосования за законопроект, который предусматривает ряд мер по защите и противодействию пандемии коронавируса COVID-19.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минздрава, передают Українськi Новини.

Соответствующую инициативу Министр озвучил перед заседанием Кабинета Министров Украины 13 марта.

Законопроект, подготовленный в минздраве, предусматривает упрощение процедуры закупки товаров, работ и услуг, что позволит ускорить процесс закупки средств индивидуальной защиты и тест-систем.

Также он предусматривает возможность работникам выполнять работу по дому.

Законопроект также предусматривает запрет на проведение массовых мероприятий с численностью более 200 человек и запрет на проведение мероприятий государственного надзора и контроля на время осуществления мероприятий, связанных с предотвращением и борьбой с коронавируса.

Кроме того, проектом закона предусмотрено усиление контроля въезда и выезда на территорию Украины.

В нем также прописан алгоритм принудительной изоляции и самоизоляции и ответственности за несоблюдение карантина.

Как сообщали Українськi Новини, в Украине зафиксирована первая смерть от коронавируса Covid-19.