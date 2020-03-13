Напавшего на Сивоху националиста отправили под домашний арест

Печерский районный суд Киева отправил под круглосуточный домашний арест Сергея Тамарина, подозреваемого в срыве презентации Национальной платформы примирения и единства и нападении на советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса Сергея Сивохо.

Такое решение суд принял в пятницу, передают Українськi Новини.

Прокуратура просила суд избрать подозреваемому меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста и суд удовлетворил данное ходатайство.

В свою очередь адвокат заявил, что будет подавать апелляцию.

Сегодня также суд планирует избрать меры пресечения для еще 2 подозреваемых - Александра Волкова и Юрия Капли.

Как сообщали Українськi Новини, 12 марта представители "Национального корпуса" сорвали презентацию Нацплатформы примирения и единства и толкнули советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса Сергя Сивохо.

После этого 15 человек было задержано.

Сивохо решил создать Национальную платформу примирения и единства.