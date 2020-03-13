Націоналіста, що напав на Сивохо, відправили під домашній арешт

Печерський районний суд Києва відправив цілодобовий під домашній арешт Сергія Тамарина, підозрюваного у зриві презентації Національної платформи примирення і єдності і нападі на радника секретаря Ради національної безпеки і оборони з питань реінтеграції та відновлення Донбасу Сергія Сивохо. Таке рішення суд прийняв у п'ятницю, передають Українські Новини. Прокуратура просила суд обрати підозрюваному запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту і суд задовольнив це клопотання. У свою чергу адвокат заявив, що подаватиме апеляцію. Також сьогодні суд планує обрати запобіжний захід для ще 2 підозрюваних - Олександра Волкова та Юрія Краплі. Як повідомляли Українські Новини, 12 березня представники "Національного корпусу" зірвали презентацію Нацплатформы примирення і єдності і штовхнули радника секретаря Ради національної безпеки і оборони з питань реінтеграції та відновлення Донбасу Сергя Сивохо. Після цього 15 осіб було затримано. Сивохо вирішив створити Національну платформу примирення і єдності.