Націоналіста, що напав на Сивохо, відправили під домашній арешт

Печерський районний суд Києва відправив цілодобовий під домашній арешт Сергія Тамарина, підозрюваного у зриві презентації Національної платформи примирення і єдності і нападі на радника секретаря Ради національної безпеки і оборони з питань реінтеграції та відновлення Донбасу Сергія Сивохо.

Таке рішення суд прийняв у п'ятницю, передають Українські Новини.

Прокуратура просила суд обрати підозрюваному запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту і суд задовольнив це клопотання.

У свою чергу адвокат заявив, що подаватиме апеляцію.

Також сьогодні суд планує обрати запобіжний захід для ще 2 підозрюваних - Олександра Волкова та Юрія Краплі.

Як повідомляли Українські Новини, 12 березня представники "Національного корпусу" зірвали презентацію Нацплатформы примирення і єдності і штовхнули радника секретаря Ради національної безпеки і оборони з питань реінтеграції та відновлення Донбасу Сергя Сивохо.

Після цього 15 осіб було затримано.

Сивохо вирішив створити Національну платформу примирення і єдності.