В США могут объявить чрезвычайное положение

Президент Соединенных Штатов Америки может сегодня подписать декларацию о стихийном бедствии или введении режима чрезвычайного положения в стране из-за угрозы коронавируса COVID-19, от которого сегодня умерла украинка. Об этом сообщает CNN.

Подписание документа предоставит Трампу специальные федеральные полномочия, которые доступны при стихийных бедствиях. В частности, для борьбы с распространением коронавируса будет выделено значительно больше ресурсов.

На данный момент декларация проходит юридическое одобрение в Белом доме. В частности, советники Трампа уточняют, насколько широкой по возможностям должна быть декларация.

Согласно последним данным, в Украине официально подтвердили три случая заражения коронавирусом. Это мужчина из Черновицкой области и женщина из Житомирской.

В Украине на самоизоляции находятся 22 человека, контактировавших с женщиной с коронавирусом, 2 — киевляне.

Ранее Кабинет Министров ввел всеукраинский карантин для предотвращения распространения Covid-19 до 3 апреля. В связи с этим было принято решение закрыть границу для иностранцев и Українські Новини сообщили, что это значит для украинцев.