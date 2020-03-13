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13 марта 2020, пятница, 18:47 39
Америка 2020-03-13T18:47:41+02:00
Українські Новини
В США могут объявить чрезвычайное положение

В США могут объявить чрезвычайное положение

Ольга Фандорина
США, Чрезвычайное положение, Коронавирус, Коронавирус в США
Флаг. США. Фото: pexels
Флаг. США. Фото: pexels

Президент Соединенных Штатов Америки может сегодня подписать декларацию о стихийном бедствии или введении режима чрезвычайного положения в стране из-за угрозы коронавируса COVID-19, от которого сегодня умерла украинка. Об этом сообщает CNN.

Подписание документа предоставит Трампу специальные федеральные полномочия, которые доступны при стихийных бедствиях. В частности, для борьбы с распространением коронавируса будет выделено значительно больше ресурсов.

На данный момент декларация проходит юридическое одобрение в Белом доме. В частности, советники Трампа уточняют, насколько широкой по возможностям должна быть декларация.

Согласно последним данным, в Украине официально подтвердили три случая заражения коронавирусом. Это мужчина из Черновицкой области и женщина из Житомирской.

В Украине на самоизоляции находятся 22 человека, контактировавших с женщиной с коронавирусом, 2 — киевляне.

Ранее Кабинет Министров ввел всеукраинский карантин для предотвращения распространения Covid-19 до 3 апреля. В связи с этим было принято решение закрыть границу для иностранцев и Українські Новини сообщили, что это значит для украинцев.

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