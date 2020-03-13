Украина вернет всех удерживаемых на оккупированном Донбассе в ближайшие месяцы, - Ермак

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак заявляет, что трехсторонняя контактная группа (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе (Украина - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе - Россия) договорилась о том, что в ближайшие месяцы Украина вернет всех своих граждан, удерживаемых на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей.

Об этом он сообщил на брифинге, передают Українськi Новини.

"Несколько дней назад состоялась очередная встреча ТКГ в Минске. Было решено, что мне необходимо там присутствовать, посмотреть что там происходит и как проходят переговоры... Какие решения были приняты на этой встрече? Во-первых, я считаю это главное принятое решение, и Украина сделает все, чтобы это произошло, - что в течение ближайших месяцев мы вернем всех наших граждан, которые сегодня находятся и удерживаются на территории так называемых ОРДЛО", - сказал он.

Также, по его словам, в ТКГ продолжаются консультации относительно определения новых трех пунктов для разведения сил и средств.

Как сообщали Українськi Новини, советники лидеров стран "нормандского формата" (Украина, Россия, Германия, Франция) на следующей неделе (16-22 марта) обсудят в телефонном режиме дату проведения очередного саммита "нормандской четверки", который предварительно должен состояться в апреле в Берлине (Германия).

Ранее сообщалось о том, что ТГК по урегулированию ситуации на Донбассе договорилась о возобновлении поиска пропавших без вести.

Также Владимир Зеленский назначил Геннадия Кузнецова вместо Валерии Лутковской представителем Украины в рабочей группе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы.