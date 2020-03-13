подписаться на рассылку
25.85 26.67
28.75 30.05
˟
  • Новости
  • Политика
  • Украина вернет всех удерживаемых на оккупированном Донбассе в ближайшие месяцы, - Ермак
13 марта 2020, пятница, 16:05 184
Политика 2020-03-13T16:45:01+02:00
Українські Новини
Украина вернет всех удерживаемых на оккупированном Донбассе в ближайшие месяцы, - Ермак

Украина вернет всех удерживаемых на оккупированном Донбассе в ближайшие месяцы, - Ермак

Елена Новикова
Трехсторонняя контактная группа, Неподконтрольные территории, Андрей Ермак, Возвращение в Украину, ТГК
Андрей Ермак. Скриншот из видео
Андрей Ермак. Скриншот из видео

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак заявляет, что трехсторонняя контактная группа (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе (Украина - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе - Россия) договорилась о том, что в ближайшие месяцы Украина вернет всех своих граждан, удерживаемых на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей.

Об этом он сообщил на брифинге, передают Українськi Новини.

"Несколько дней назад состоялась очередная встреча ТКГ в Минске. Было решено, что мне необходимо там присутствовать, посмотреть что там происходит и как проходят переговоры... Какие решения были приняты на этой встрече? Во-первых, я считаю это главное принятое решение, и Украина сделает все, чтобы это произошло, - что в течение ближайших месяцев мы вернем всех наших граждан, которые сегодня находятся и удерживаются на территории так называемых ОРДЛО", - сказал он.

Также, по его словам, в ТКГ продолжаются консультации относительно определения новых трех пунктов для разведения сил и средств.

Как сообщали Українськi Новини, советники лидеров стран "нормандского формата" (Украина, Россия, Германия, Франция) на следующей неделе (16-22 марта) обсудят в телефонном режиме дату проведения очередного саммита "нормандской четверки", который предварительно должен состояться в апреле в Берлине (Германия).

Ранее сообщалось о том, что ТГК по урегулированию ситуации на Донбассе договорилась о возобновлении поиска пропавших без вести.

Также Владимир Зеленский назначил Геннадия Кузнецова вместо Валерии Лутковской представителем Украины в рабочей группе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы.

Больше новостей о: Трехсторонняя контактная группа Неподконтрольные территории Андрей Ермак Возвращение в Украину ТГК

Для будущего обмена пленными Украина передала спис...
Возле Новоазовска из-за снега перевернулся автобус...
Экс-министр соцполитики Соколовская стала заместит...
Фигурант дела про "диктаторские законы" и экс-вице...
В Житомирской области умерла пенсионерка из-за коронавируса
Украина закрывает границы из-за пандемии коронавируса
Новости
В Запорожье зафиксировали случай заболевания корью 16:47
ТАСкомбанк это просто какой-то ад! – член набсовета Укрэксимбанка 16:43 Мнение
В ЕС заявили о невозможности остановить коронавирус в Европе 16:42
6-летний мальчик умер от осложнений гриппа в Запорожской области 16:33
Против Вакарчука открыли уголовное дело из-за уклонения от уплаты налогов, – Портнов 16:30
больше новостей
Трудовой стаж можно удвоить: в ПФУ объяснили, на каких работах год считают за два 05:30 Инфографика
Платежки за коммуналку пересчитают
Киевляне в марте получат новые платежки c перерасчетом: как они выглядят 05:00
Самые высокие пенсии получают судьи и военные. В ПФУ отчитались о размере выплат и количестве пенсионеров 06:00 Инфографика
Женщину с коронавирусом подключили к аппарату вентиляции легких 10:32
В Украине подтвердили два новых случая коронавируса 19:03
больше новостей
Трудовой стаж можно удвоить: в ПФУ объяснили, на каких работах год считают за два 05:30 Инфографика
Венедиктовой в феврале начислили 63 тыс. гривен денежной компенсации 07:45 Документ
Кабмин уволил 4 замов Министра культуры 17:17
Билецкий призвал поддержать ветеранов, задержанных полицией во время срыва презентации Нацплатформы примирения 15:29
Украина входит в финансово-экономический кризис, - Шмыгаль 20:35
больше новостей
В Минске договорились создать орган, который зафиксирует субъектность ОРДЛО, — СМИ
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok