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29 января 2020, среда, 18:54 27
Политика 2020-01-29T19:00:17+02:00
Українські Новини
ТКГ договорилась о возобновлении поиска пропавших без вести

ТКГ договорилась о возобновлении поиска пропавших без вести

Валерия Драгомирова
Трехсторонняя контактная группа, Поиск, Донбасс, пропавшие без вести
Донбасс. Фото: Минобороны/Роберто Травано/
Донбасс. Фото: Минобороны/Роберто Травано/

Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе (Украина - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе - Россия) договорилась о возобновлении поиска пропавших без вести.

Об этом сообщила пресс-секретарь бывшего Президента (1994-2005), представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарья Олифер на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Достигнута договоренность о возобновлении поиска пропавших без вести: до следующего заседания ТКГ в Минске будут обработаны соответствующие предложения относительно механизма организации этой работы с участием международных организаций, в том числе Международного Комитета Красного Креста", - написала она.

Сегодняшнее заседание ТКГ стало последним с участием специального представителя председателя ОБСЕ Мартина Сайдика, который передал полномочия Хайди Грау.

Как сообщали Українськi Новини, по состоянию на декабрь 2019 года к Международному комитету Красного Креста обратились родственники 750 пропавших без вести лиц на Донбассе.

Ранее ТГК договорилась о разведении войск в районе Золотого и Петровского. 

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