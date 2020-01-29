ТКГ договорилась о возобновлении поиска пропавших без вести

Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе (Украина - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе - Россия) договорилась о возобновлении поиска пропавших без вести.

Об этом сообщила пресс-секретарь бывшего Президента (1994-2005), представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарья Олифер на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.



"Достигнута договоренность о возобновлении поиска пропавших без вести: до следующего заседания ТКГ в Минске будут обработаны соответствующие предложения относительно механизма организации этой работы с участием международных организаций, в том числе Международного Комитета Красного Креста", - написала она.



Сегодняшнее заседание ТКГ стало последним с участием специального представителя председателя ОБСЕ Мартина Сайдика, который передал полномочия Хайди Грау.



Как сообщали Українськi Новини, по состоянию на декабрь 2019 года к Международному комитету Красного Креста обратились родственники 750 пропавших без вести лиц на Донбассе.



Ранее ТГК договорилась о разведении войск в районе Золотого и Петровского.