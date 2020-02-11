подписаться на рассылку
24.35 24.7
26.55 27.05
˟
11 февраля 2020, вторник, 18:16 194
Президент 2020-02-11T18:23:03+02:00
Українські Новини
Вместо Лутковской в ТКГ по Донбассу Зеленский назначил генерала СБУ

Вместо Лутковской в ТКГ по Донбассу Зеленский назначил генерала СБУ

Елена Новикова
Владимир Зеленский, Валерия Лутковская, Трехсторонняя контактная группа, Геннадий Кузнецов, Назначение на должность
Геннадий Кузнецов. Скриншот: YouTube/Кременчуцькі Новини
Геннадий Кузнецов. Скриншот: YouTube/Кременчуцькі Новини

Президент Владимир Зеленский назначил Геннадия Кузнецова вместо Валерии Лутковской представителем Украины в рабочей группе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы. Об этом говорится в указе Президента №51 от 11 февраля, передают Українськi Новини.

"Уполномочить Кузнецова Геннадия Ивановича представлять Украину в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы, освободив от исполнения этих обязанностей В. Лутковскую", - сказано в нем.

Геннадий Кузнецов - генерал-майор Службы безопасности Украины, был руководителем Центра спецопераций по борьбе с терроризмом СБУ.

Как сообщали Українськi Новини, в июне Зеленский назначил Богдана Бондаря, Игоря Веремия, Валерию Лутковскую и Александра Моцыка представителями Украины в подгруппах Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе (Украина - ОБСЕ - Россия).

Ранее сообщалось о том, что в 2018 году Валерия Лутковская задекларировала 2 квартиры, 625 тычяс гривен и 7 тысяч евро доходов за 2017 год. 

 

Больше новостей о: Владимир Зеленский Валерия Лутковская Трехсторонняя контактная группа Геннадий Кузнецов Назначение на должность

Раде предложили запретить Зеленскому, Гончаруку и ...
Зеленский назначил четырех представителей Украины ...
ТКГ договорилась о возобновлении поиска пропавших ...
Турчинов сменил начальника антитеррористического ц...
Зеленский уволил Богдана и назначил Ермака главой Офиса Президента
Пять украинцев с подозрением на коронавирус проверяет Минздрав
Новости
Суд заблокировал доступ к сайтам онлайн-казино и букмекерских контор 19:14 Список
Снег в Багдаде. Фото: Twitter/@SirBader5
В Багдаде впервые за 12 лет выпал снег 19:12
В Китае запустили приложение, которое предупреждает о находящихся рядом зараженных коронавирусом 19:05
Полиция уволит подозреваемого в организации поджога автомобиля журналистки "Радио Свобода" полицейского 19:03
Ровно продлило карантин во всех школах из-за гриппа и ОРВИ до 18 февраля 18:57
больше новостей
Пенсионный возраст украинцев будут увеличивать ежегодно на один месяц 06:15
Как оформить субсидию на коммуналку: ответы на 10 главных вопросов 05:45
Стажа для пенсии хватит не всем: сколько стоит докупить недостающие годы 06:30 Инфографика
СМИ опубликовали фамилии почти 1000 пострадавших силовиков во время Евромайдана 08:59
Прослушка Гончарука: премьер рассказал, что на самом деле думает о Зеленском 08:45
больше новостей
Пенсионный возраст украинцев будут увеличивать ежегодно на один месяц 06:15
Майкл Капуто с семьей в гостях у президента Трампа
На американском телеканале показали признание снайпера с Майдана, – СМИ 10:49 Видео
СМИ опубликовали фамилии почти 1000 пострадавших силовиков во время Евромайдана 08:59
Прослушка Гончарука: премьер рассказал, что на самом деле думает о Зеленском 08:45
Как оформить субсидию на коммуналку: ответы на 10 главных вопросов 05:45
больше новостей
Витренко требует выплатить ему огромную премию, хотя премьер просит воздержаться
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok