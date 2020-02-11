Вместо Лутковской в ТКГ по Донбассу Зеленский назначил генерала СБУ

Президент Владимир Зеленский назначил Геннадия Кузнецова вместо Валерии Лутковской представителем Украины в рабочей группе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы. Об этом говорится в указе Президента №51 от 11 февраля, передают Українськi Новини.

"Уполномочить Кузнецова Геннадия Ивановича представлять Украину в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы, освободив от исполнения этих обязанностей В. Лутковскую", - сказано в нем.

Геннадий Кузнецов - генерал-майор Службы безопасности Украины, был руководителем Центра спецопераций по борьбе с терроризмом СБУ.

Как сообщали Українськi Новини, в июне Зеленский назначил Богдана Бондаря, Игоря Веремия, Валерию Лутковскую и Александра Моцыка представителями Украины в подгруппах Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе (Украина - ОБСЕ - Россия).

Ранее сообщалось о том, что в 2018 году Валерия Лутковская задекларировала 2 квартиры, 625 тычяс гривен и 7 тысяч евро доходов за 2017 год.