В Запорожье зафиксировали случай заболевания корью

В то время, как в Украине объявили карантин в связи с распространением коронавируса по миру, на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС, Энергодар, Запорожская область) зафиксировали случай заражения корью. Об этом Українським Новинам сообщили в Запорожском областном лабораторном центре, передают Українськi Новини.

В частности, заболел работник ЗАЭС.

"Заболел работник АЭС 1974 г. р. Госпитализирован 6 марта", - говорится в сообщении.

Лабораторные исследования подтвердили диагноз.

Данных о прививках на больного нет.

На предприятии и среди контактных членов семьи заболевшего проводят противоэпидемические мероприятия.

Как сообщали Українськi Новини, Министерство здравоохранения отрицает тот факт, что те, кто имеет прививку от кори, не болеет на коронавирус. По данным Минздрава, нет медицинских подтверждений этого факта.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что привитые от кори граждане почти не болеют коронавирусом. Также Алексей Данилов соощил, что украинские ученые общаются с главными научными центрами, которые занимаютися созданием вакцины от коронавируса Covid-19.