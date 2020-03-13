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13 березня 2020, пʼятниця, 14:45 20 Документ
Політика 2020-03-13T15:30:02+02:00
Українські Новини
У Мінську домовилися створити орган, який зафіксує суб'єктність ОРДЛО, — ЗМІ

У Мінську домовилися створити орган, який зафіксує суб'єктність ОРДЛО, — ЗМІ

Кира Молчанова
ОРДЛО, Переговори в Мінську, переговори щодо ситуації в Україні, ЛДНР
ТКГ, переговори в Мінську. Фото: @BelarusMID
ТКГ, переговори в Мінську. Фото: @BelarusMID

На переговорах у Мінську підписані договори про створення органу, яким фіксується суб'єктність ОРДЛО, а Росія, президент якої заявив, що США взяли Україну під зовнішнє управління, переходить у статус країни-спостерігача нарівні з Німеччиною, Францією та ОБСЄ.

Фотографії документів, підписаних за результатами засідання, опублікувало видання ZN.UA з посиланням на джерело в переговорній групі.

В джерелі йде мова про те, що рішення про створення спеціального органу — Консультативної ради — буде підписано 25 березня 2020 року після того, як проконсультуються з представниками ОБСЄ, Франції та Німеччини.

"Основним завданням Ради є здійснення діалогу, консультацій та вироблення пропозицій щодо проектів політичних і правових рішень щодо врегулювання конфлікту у відповідності з Комплексами заходів, в тому числі щодо проведення виборів в окремих районах Донецької і Луганської областей України", — зазначається в рішенні ТКГ.

В документі йдеться, що членів Ради будуть визначати Україна, угруповання "ЛДНР", Російська Федерація, Німеччина, Франція та ОБСЄ.

Крім того, сторони домовилися відкрити пункти в'їзду-виїзду в Золотому і Щасті Луганської області. До цього в області був лише один пункт пропуску в Станиці Луганській. Він пішохідний.

Також на Банковій повідомили про домовленості про розведення сил і засобів.

Ця зустріч ТКГ відбувалася за участю нового "уповноваженого Кремля" з непідконтрольних територій — заступника глави Адміністрації президента Росії Дмитра Козака. Від України брав участь голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Протокол засідання ТКГПротокол засідання ТКГ

Протокол засідання ТКГПротокол засідання ТКГ

Протокол засідання ТКГПротокол засідання ТКГ

Рішення ТКГ щодо створення Консультативної радиРішення ТКГ щодо створення Консультативної ради

Рішення ТКГ щодо створення Консультативної радиРішення ТКГ щодо створення Консультативної ради

Як повідомляли Українські Новини, президент України Володимир Зеленський заявив, що українська сторона в Мінську передала список з понад 200 прізвищ для майбутнього обміну полонених.

До цього ТКГ по врегулюванню ситуації на Донбасі домовилася про поновлення пошуку зниклих без вісті.

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