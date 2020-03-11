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11 марта 2020, среда, 12:55 622
Внешняя политика 2020-03-11T12:56:04+02:00
Українські Новини
Путин заявил, что США "обхаживают" Украину и взяли ее под внешнее управление

Путин заявил, что США "обхаживают" Украину и взяли ее под внешнее управление

Анна Рудык
Россия-Украина, Транзит газа, США-Украина, Владимир Путин
Владимир Путин
Владимир Путин

Президент России Владимир Путин считает, что США взяли Украину под внешнее управление.

Об этом он сообщил в ходе интервью российскому информационному агентству ТАСС, передают Українські Новини.

"Они (США) Украину обхаживают и взяли ее под внешнее управление, но хотят, чтобы Украина существовала в том числе и за наши деньги. За счет транзитных денег, чтобы Украина хоть чего-то там получала от нас", - сказал Путин.

При этом он добавил, что Россия заинтересована в транзите газа через территорию Украины в связи с увеличением потребления в европейских странах.

Также Путин отметил, что главным предлогом США для ввода санкций против строительства газопровода "Северный поток-2" было обеспечение транзита газа через территорию Украины.

Как сообщали Українські Новини, Путин считает, что сотрудничество России и Украины невыгодно ряду стран, так как создает им глобального конкурента.

Тем временем Путин считается с тем, что Украина – независимая страна: Зеленский рассказал о диалоге с РФ.

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