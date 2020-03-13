Из-за карантина Кабмин сможет заседать онлайн

Из-за общенационального карантина, который ввели в Украине, Кабинет Министров ввел возможность проведения заседаний в режиме онлайн.

Соответствующее решение принято на выездном заседании правительства в пятницу, передают Українські Новини.

Согласно внесенным в регламент работы правительства изменениям, зачитанным вице-премьер-министром по вопросам цифровой трансформации Михаилом Федоровым, премьер-министр сможет принять решение о проведении онлайн-заседания правительства или об онлайн-участии в заседании членов Кабмина.

По словам Федорова, никакие угрозы не должны блокировать работу правительства. Согласно принятому решению, соответствующее постановление будет доработано с министерствами в двухдневный срок и опубликовано на сайте Кабмина с 16 марта.

Как сообщали Українськi Новини, в Житомирской области 71-летнюю женщину, у которой обнаружили коронавирус, подключили к аппарату искусственного дыхания.

По состоянию на утро пятницы 13 марта в мире количество инфицированных коронавирусом выросло на 7 733 до 131 851 человек.

По словам Арсена Авакова, в Горловке на неконтролируемых территориях "Донецкой народной республики" зарегистрировано 12 случаев коронавируса.