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13 марта 2020, пятница, 12:48 224
Общество 2020-03-13T14:15:03+02:00
Українські Новини
Из-за карантина Кабмин сможет заседать онлайн

Из-за карантина Кабмин сможет заседать онлайн

Кира Молчанова
Кабмин, Кабинет Министров, Карантин, коронавирус в Украине
Кабмин.Фото: kmu.gov.ua
Кабмин.Фото: kmu.gov.ua

Из-за общенационального карантина, который ввели в Украине, Кабинет Министров ввел возможность проведения заседаний в режиме онлайн.

Соответствующее решение принято на выездном заседании правительства в пятницу, передают Українські Новини.

Согласно внесенным в регламент работы правительства изменениям, зачитанным вице-премьер-министром по вопросам цифровой трансформации Михаилом Федоровым, премьер-министр сможет принять решение о проведении онлайн-заседания правительства или об онлайн-участии в заседании членов Кабмина.

По словам Федорова, никакие угрозы не должны блокировать работу правительства. Согласно принятому решению, соответствующее постановление будет доработано с министерствами в двухдневный срок и опубликовано на сайте Кабмина с 16 марта.

Как сообщали Українськi Новини, в Житомирской области 71-летнюю женщину, у которой обнаружили коронавирус, подключили к аппарату искусственного дыхания.

По состоянию на утро пятницы 13 марта в мире количество инфицированных коронавирусом выросло на 7 733 до 131 851 человек.

По словам Арсена Авакова, в Горловке на неконтролируемых территориях "Донецкой народной республики" зарегистрировано 12 случаев коронавируса.

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