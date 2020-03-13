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13 марта 2020, пятница, 11:43 547
Верховная Рада и партии 2020-03-13T14:00:04+02:00
Українські Новини
При входе в Раду охрана меряет температуру

При входе в Раду охрана меряет температуру

Ярина Вацяк
Коронавирус, коронавирус в Украине, Коронавирус в Раде
Верховная Рада @verkhovna_rada
Верховная Рада @verkhovna_rada

Сотрудники охраны меряют температуру всем при входе в здание Верховной Рады после того, как контактировавший с заболевшим короновирусом депутат Олег Волошин был в Раде и даже выступал.

Об этом сообщает корреспондент Українських Новин.

В частности один сотрудник охраны в маске и перчатках меряет температуру с помощью бесконтактного инфракрасного термометра.

Также на входе были установлены дезинфекторы для рук.

Во время пленарных заседаний планируется ограничить доступ в здание, в частности, ограничить допуск журналистам и отменить экскурсии.

Как сообщали Українські Новини, в связи с быстрым распространением коронавируса в мире, председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков издал распоряжение, в котором настоятельно рекомендует всем депутатам отменить или перенести свои заграничные командировки за распространение коронавируса в странах мира.

Также Сегодня СНБО решит, закрывать ли границы Украины из-за коронавируса.

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