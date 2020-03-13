Скільки у нас пневмоній - не має значення зовсім, - міністр охорони здоров'я

Міністр охорони здоров'я Ілля Ємець вважає, що статистика захворюваності на пневмонію не має значення, тому її в Україні не ведуть.

Про це міністр Ємець сказав журналістам.

"Скільки у нас пневмоній - не має значення зовсім. Не має значення, тому цифри немає", - сказав міністр.

За його словами, статистика за діагнозом "пневмонія" може відрізнятися, остільки рентгенівські дослідження, які підтверджують діагноз, можуть трактуватися лікарями по-різному.

Міністр зазначив, що першочергово потрібно говорити про профілактику захворювання коронавірусом.

Ємець також повідомив, що буде ініціювати прийняття у Верховній Раді законопроєкту, спрямованого на боротьбу з поширенням коронавірусу.

Як повідомляли Українські Новини, 3 березня в Україні був зафіксований перший випадок захворювання коронавірусом, 12 березня підтвердилися ще 2 випадки зараження.

11 березня Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила про пандемію коронавірусу у світі.

Кабінет Міністрів ввів карантин для запобігання поширенню коронавірусу з 12 березня по 3 квітня.