Скільки у нас пневмоній - не має значення зовсім, - міністр охорони здоров'я

Міністр охорони здоров'я Ілля Ємець вважає, що статистика захворюваності на пневмонію не має значення, тому її в Україні не ведуть. Про це міністр Ємець сказав журналістам. "Скільки у нас пневмоній - не має значення зовсім. Не має значення, тому цифри немає", - сказав міністр. За його словами, статистика за діагнозом "пневмонія" може відрізнятися, остільки рентгенівські дослідження, які підтверджують діагноз, можуть трактуватися лікарями по-різному. Міністр зазначив, що першочергово потрібно говорити про профілактику захворювання коронавірусом. Ємець також повідомив, що буде ініціювати прийняття у Верховній Раді законопроєкту, спрямованого на боротьбу з поширенням коронавірусу. Як повідомляли Українські Новини, 3 березня в Україні був зафіксований перший випадок захворювання коронавірусом, 12 березня підтвердилися ще 2 випадки зараження. 11 березня Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила про пандемію коронавірусу у світі. Кабінет Міністрів ввів карантин для запобігання поширенню коронавірусу з 12 березня по 3 квітня.