Цены на маски проверит АМКУ, - Минздрав

В то время, как в Украине действует карантин из-за распостранения коронавируса по всему миру, в аптеках люди массово скупают медицинские маски и антисептики, Кабинет Министров поручил Антимонопольному комитету проверить цены на средства индивидуальной защиты.

Об этом в ходе ток-шоу "Право на владу" на канале 1+1 сообщил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, передают Українськi Новини.

"Есть поручение премьер-министра АМКУ перепроверить те цены,которые есть на рынке как на средства индивидуальной защиты так и на прочие средства, которые применяются для противодействия распространению коронавирусной инфекции", - сказал он.

По словам Ляшко, Минздрав уже проводил с АМКУ оперативную рабочую встречу по этому вопросу.

Как сообщали Українськi Новини, 12 марта в Украине были зарегистрированы два новых случая заболевания коронавирусом: у женщины из Житомирской области и у мужчины из Черновицкой области. 3 марта в Украине был зарегистрирован первый случай коронавирусной инфекцией в Черновицкой области, в местных аптеках зафиксировали дефицит масок.

Министерство здравоохранения заявляет, что учреждения здравоохранения обеспечены медицинскими масками. А частные сети аптечных учреждений государство не обеспечивает лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения

Ранее сообщалось о том, что дефицит масок в аптеках вызван ажиотажем, который породит массовые закупки масок Из-за этого производители не успевают изготовлять их необходимое количество.