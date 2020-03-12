Экс-министр соцполитики Соколовская стала заместителем Ермака

Зеленский назначил бывшего министрат социальной политики Юлию Соколовскую, которая раньше получала 3 надбавки и зарплату в 40 тысяч, заместителем руководителя Офиса Президента.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.

Соколовская назначена указом Президента №78.

"Назначить Соколовскую Юлию Сергеевну заместителем руководителя Офиса Президента Украины", - сказано в нем.

Соколовская занимала должность министра социальной политики с 29 августа 2019 года по 4 марта 2020 года.

Как сообщали Українськi Новини, 4 марта новый Кабинет Министров принял присягу.

Рада приняла отставку премьер-министра Алексея Гончарука, что повлекло за собой отставку всего правительства.