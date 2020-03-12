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12 марта 2020, четверг, 20:33 556
Политика 2020-03-12T20:36:04+02:00
Українські Новини
Экс-министр соцполитики Соколовская стала заместителем Ермака

Экс-министр соцполитики Соколовская стала заместителем Ермака

Влада Билоус
Кабмин, Министерство социальной политики, Андрей Ермак, Офис Президента Украины, Олия Соколовская

Зеленский назначил бывшего министрат социальной политики Юлию Соколовскую, которая раньше получала 3 надбавки и зарплату в 40 тысяч, заместителем руководителя Офиса Президента.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.

Соколовская назначена указом Президента №78.

"Назначить Соколовскую Юлию Сергеевну заместителем руководителя Офиса Президента Украины", - сказано в нем.

Соколовская занимала должность министра социальной политики с 29 августа 2019 года по 4 марта 2020 года.

Как сообщали Українськi Новини, 4 марта новый Кабинет Министров принял присягу.

Рада приняла отставку премьер-министра Алексея Гончарука, что повлекло за собой отставку всего правительства.

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