Словакия объявила о чрезвычайных мерах из-за коронавируса

Словакия объявила о чрезвычайных мерах на 14 дней для борьбы с распространением коронавируса, которым заразились 124 тыс. человек, включая закрытие международных аэропортов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на словацкое издание SME.

Все три аэропорта с международными рейсами - Братислава, Кошице и Попрад - будут закрыты для пассажиров, но останутся открытыми для частных и грузовых рейсов.

Останавливается движение поездов и автобусов международного сообщения через Словакию. Эксплуатация внутренних железнодорожных рейсов происходить за режимом праздничных дней.

Все, кто вернется из-за границы, должны будут перейти на домашний карантин на 14 дней.

Правительство решило закрыть школы, бары, горнолыжные центры и аквапарки. Торговые центры будут закрыты в течение ближайших выходных, открыты только продуктовые магазины и аптеки.

В клиентских центрах, районных органах власти и офисах социальных служб вводится ограниченный график работы. Они будут открыты только три часа и количество клиентов также будет ограничено.

С 13 марта вводится пограничный контроль на всех пунктах пропуска. Людям будет разрешен въезд в Словакию только при условии наличия вида на постоянное или временное проживание.



Как сообщали Українські Новини, Украина пока не закрывала пункты пропуска на границе из-за коронавируса.



Ранее один из игроков баскетбольной команды пошутил над коронавирусом и через два дня заразился им.