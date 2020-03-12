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12 березня 2020, четвер, 18:25 13
Суспільство 2020-03-12T19:30:02+02:00
Українські Новини
Україна поки не закривала пункти пропуску на кордоні через коронавірус

Україна поки не закривала пункти пропуску на кордоні через коронавірус

Ярина Вацяк
Кордон, Пункти пропуску, коронавірус в Україні, Карантин в Україні
Межа. Фото: dpsu.gov.ua
Межа. Фото: dpsu.gov.ua

Україна не закривала пункти пропуску на кордоні для запобігання поширення коронавіруса Covid-19.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби уряду, передають Українські Новини.

"Зараз в Україні всі пункти пропуску через український кордон працюють у штатному режимі", - сказано в ньому.

Наголошується, що на виконання рішення позачергового засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яке відбулося 10 березня, найближчим часом Кабінет Міністрів обмежить кількість діючих пунктів пропуску.

Зазначено, що скорочення пунктів пропуску зумовлено необхідністю посилення епідеміологічного контролю.

До закриття заплановано близько 70% всіх пунктів, однак остаточний список уточнюється.

Як повідомляли Українські Новини, авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) має намір скасувати близько 2 тис. рейсів навесні 2020 року у зв'язку з пандемією коронавіруса.

Кабінет Міністрів ввів карантин для запобігання поширення Covid-19 з 12 березня по 3 квітня.

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