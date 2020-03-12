Чехія ввела надзвичайний стан через пандемію коронавірусу

Чехія оголосила надзвичайний стан через поширення коронавіруса Covid-19 у країні після того, як ВООЗ оголосила пандемію.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці посольства України в Чехії у соцмережі Facebook.

Повідомляється, що надзвичайний стан починає діяти з 14:00 12 березня і триватиме 30 календарних днів.

Що це значить:

З 06:00 ранку 13 березня чеська влада заборонила проведення будь-яких культурних, спортивних, релігійних та інших акцій, а також виставок, ярмарок, презентацій та ін., участь у яких бере більше 30 осіб. Виняток становлять лише похорони, збори членів правління тощо.

З 06:00 ранку 13 березня для відвідувачів будуть зачинені бібліотеки, установи, що надають косметологічні послуги, а також спортивні зали, спортивні секції, басейни тощо.

Заклади громадського харчування буде зачинено в нічний час з 20:00 вечора до 06:00 ранку.

Буде заборонено в’їзд до Чеської Республіки іноземцям з кризових країн, якщо вони не мають довгострокової візи чи дозволу на проживання в Чехії. Це: Китай, Південна Корея, Іран, Італія, Іспанія, Австрія, Німеччина, Швейцарія, Норвегія, Швеція, Нідерланди, Бельгія, Великобританія, Данія, Франція.

Громадянам Чеської Республіки та іноземцям з дозволом на проживання в Чехії буде заборонено виїздити до зазначених країн.

Сьогодні опівночі Чехія розпочне контролювати кордони з Німеччиною та Австрією. Кордон з цими країнами можна буде перетнути лише на визначених пунктах перетину кордону.

Також зазначається, що протягом надзвичайного стану наземним транспортом дозволено перевозити на територію.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні оголосили карантин через коронавірус.

Тим часом авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) має намір скасувати близько 2 тис. рейсів навесні 2020 року у зв'язку з пандемією коронавірусу.