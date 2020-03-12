підписатися на розсилку
25.7 26.5
28.9 30.05
˟
12 березня 2020, четвер, 18:07 33
Європа 2020-03-12T19:30:02+02:00
Українські Новини
Чехія ввела надзвичайний стан через пандемію коронавірусу

Чехія ввела надзвичайний стан через пандемію коронавірусу

Ярина Вацяк
Чехія, Надзвичайний стан, Коронавірус, Коронавірус в світі, Коронавірус в Чехії
Чехія. Фото: radio.cz
Чехія. Фото: radio.cz

Чехія оголосила надзвичайний стан через поширення коронавіруса Covid-19 у країні після того, як ВООЗ оголосила пандемію.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці посольства України в Чехії у соцмережі Facebook.

Повідомляється, що надзвичайний стан починає діяти з 14:00 12 березня і триватиме 30 календарних днів.

Що це значить:

  • З 06:00 ранку 13 березня чеська влада заборонила проведення будь-яких культурних, спортивних, релігійних та інших акцій, а також виставок, ярмарок, презентацій та ін., участь у яких бере більше 30 осіб. Виняток становлять лише похорони, збори членів правління тощо.
  • З 06:00 ранку 13 березня для відвідувачів будуть зачинені бібліотеки, установи, що надають косметологічні послуги, а також спортивні зали, спортивні секції, басейни тощо.
  • Заклади громадського харчування буде зачинено в нічний час з 20:00 вечора до 06:00 ранку.
  • Буде заборонено в’їзд до Чеської Республіки іноземцям з кризових країн, якщо вони не мають довгострокової візи чи дозволу на проживання в Чехії. Це: Китай, Південна Корея, Іран, Італія, Іспанія, Австрія, Німеччина, Швейцарія, Норвегія, Швеція, Нідерланди, Бельгія, Великобританія, Данія, Франція.
  • Громадянам Чеської Республіки та іноземцям з дозволом на проживання в Чехії буде заборонено виїздити до зазначених країн.
  • Сьогодні опівночі Чехія розпочне контролювати кордони з Німеччиною та Австрією. Кордон з цими країнами можна буде перетнути лише на визначених пунктах перетину кордону.

Також зазначається, що протягом надзвичайного стану наземним транспортом дозволено перевозити на територію.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні оголосили карантин через коронавірус.

Тим часом авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) має намір скасувати близько 2 тис. рейсів навесні 2020 року у зв'язку з пандемією коронавірусу.

 

Більше новин про: Чехія Надзвичайний стан Коронавірус Коронавірус в світі Коронавірус в Чехії

МАУ скасовує 2 тисячі рейсів через коронавірус: що...
В Україні підтвердили два нових випадки коронавіру...
Словаччина оголосила про надзвичайні заходи через ...
У Чехії зафіксували перші випадки захворювання на ...
МОЗ не знає, скільки людей померли від пневмонії в епідсезоні 2019/2020
Україна поки не закривала пункти пропуску на кордоні через коронавірус
Новини
В Україні підтвердили два нових випадки коронавірусу 19:03
Словаччина оголосила про надзвичайні заходи через коронавірус 18:54
Україна поки не закривала пункти пропуску на кордоні через коронавірус 18:25
У скандальному конкурсі в Одеському облздраві бере участь фейковий "проректор" ОНМедУ Данильченко, – ЗМІ 18:10
Чехія ввела надзвичайний стан через пандемію коронавірусу 18:07
більше новин
КПП. Фото: mvs.gov.ua
В Україні працюватимуть лише 49 КПП з 219 13:58
В Україні ввели карантин через коронавірус 13:24
До кінця 2020 року В2В jewelry відкриє ювелірні салони у кожному райцентрі, - Гонта 10:15
У Кличка заявили, що Київ не має наміру покривати збитки установ від обмеження масових заходів 13:58
Після рекордного падіння ціни на нафту різко підскочили 21:48
більше новин
Ахметов продає Західній Україні електроенергію на 75% дорожче, ніж ціни в сусідній Словаччині 10:20
Бойовики обстріляли школу в Мар'їнці Донецької області 10:30
ДБР відкрило справу через скасування "Роттердам+": оцінений збиток 12:02
Київ вирішив обмежити масові заходи і навчальний процес через коронавірус 11:29
В Україні ввели карантин через коронавірус 13:24
більше новин
Чехія ввела надзвичайний стан через пандемію коронавірусу
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok