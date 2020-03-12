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12 марта 2020, четверг, 09:10 150
Силовые структуры 2020-03-12T09:10:15+02:00
Українські Новини
На Донбассе ранен украинский военный

На Донбассе ранен украинский военный

Анна Рудык
война на Донбассе, Ситуация в зоне ООС, ранен украинский военный, обстрелы на Донбассе
ООС. Фото: Минобороны Украины
ООС. Фото: Минобороны Украины

Вчера, 11 марта, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации 2 раза нарушили режим прекращения огня. Ранен один украинский военный. Об этом говорится в сообщении штаба ООС.

Так, сообщается, что противник обстрелял наши позиции из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Отмечается, что все обстрелы были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток».

"Вчера, 11 марта, в результате вражеских обстрелов наших позиций один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. С начала текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. За текущие сутки потерь нет", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, боевики обстреляли школу в Марьинке Донецкой области.

Также боевики 17 раз обстреляли позиции сил ООС 10 марта, 3 военных погибли, 7 ранены, 2 травмированы

Тем временем Россия планирует перевезти на Донбасс мужчину с симптомами коронавируса. 

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