Дело Майдана: подозреваемого в убийстве активиста Вербицкого взяли под стражу

После того, как Госбюро расследований завершило формирование подразделения по расследованию "дел Майдана", суд отправил под стражу на 60 дней одного из подозреваемых в похищении активистов Майдана Игоря Луценко и Юрия Вербицкого в январе 2014 года. Об этом на своем Facebook написал активист Игорь Луценко.

В частности, подозреваемый в хищении Сергей Мыслывый по данным следствия, 21 января 2014 года около 4:00 совместно с другими соучастниками похитил активистов Игоря Луценко и Юрия Вербицкого с Александровской клинической больницы Киева.

После этого пострадавших пытали, а затем бросили в лесу.

В конце Юрий Вербицкий умер вследствие полученных травм и переохлаждения. Игорь Луценко выжил.

Как сообщали Українські Новини, в декабре 2019 года Генпрокуратура провела следственный эксперимент в деле о расстрелах активистов Евромайдана.

Бывший генпрокурор Рябошапка заявил, что на данный момент по делам о преступлениях, совершенных во времена массовых протестов в 2013-2014 годах, осудили 44 человека.