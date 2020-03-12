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12 марта 2020, четверг, 16:12 8
Судебная власть 2020-03-12T16:12:54+02:00
Українські Новини
Дело Майдана: подозреваемого в убийстве активиста Вербицкого взяли под стражу

Дело Майдана: подозреваемого в убийстве активиста Вербицкого взяли под стражу

Елизавета Кесельман
Суд, Майдан, Активист, Дела Майдана
Фото: facebook.com/igor.lutsenko
Фото: facebook.com/igor.lutsenko

После того, как Госбюро расследований завершило формирование подразделения по расследованию "дел Майдана", суд отправил под стражу на 60 дней одного из подозреваемых в похищении активистов Майдана Игоря Луценко и Юрия Вербицкого в январе 2014 года. Об этом на своем Facebook написал активист Игорь Луценко.

 

В частности, подозреваемый в хищении Сергей Мыслывый по данным следствия, 21 января 2014 года около 4:00 совместно с другими соучастниками похитил активистов Игоря Луценко и Юрия Вербицкого с Александровской клинической больницы Киева.

После этого пострадавших пытали, а затем бросили в лесу.

В конце Юрий Вербицкий умер вследствие полученных травм и переохлаждения. Игорь Луценко выжил.

Как сообщали Українські Новини, в декабре 2019 года Генпрокуратура провела следственный эксперимент в деле о расстрелах активистов Евромайдана.

Бывший генпрокурор Рябошапка заявил, что на данный момент по делам о преступлениях, совершенных во времена массовых протестов в 2013-2014 годах, осудили 44 человека.

 

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