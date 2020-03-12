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12 марта 2020, четверг, 14:36 762
Политика 2020-03-12T14:36:26+02:00
Українські Новини
В Польше случилась первая смерть от коронавируса: умерла женщина

В Польше случилась первая смерть от коронавируса: умерла женщина

Ольга Фандорина
Польша, Смерть, коронавирус в Европе, Смерть от коронавируса
Коронавирус. Фото: flickr
Коронавирус. Фото: flickr

В Польше зафиксировали первую смерть от коронавируса COVID-19. В городе Познань умерла 57-летняя женщина. Об этом сообщает Польское радио.

"На данный момент мы имеем два зараженных лица. Еще одна женщина скончалась. Ее семью проинформировал об этом врач. Два других человека чувствуют себя хорошо. В больнице под наблюдением находится 16 человек", – рассказал чиновник.

Отмечается, что у женщины было как минимум еще одно серьезное заболевание. Она лечилась в инфекционной больнице в Познани. Санитарные службы подтвердили коронавирус также у ее мужа и дочери.

Президент Польши Анджей Дуда выразил соболезнования родственникам женщины.

Ранее Италия из-за коронавируса расширила строгие карантинные меры на всю страну.

Тем временем, авиасообщение Украины с Италией фактически приостановлено

Как сообщали Українські Новини, Министерство иностранных дел готовит эвакуацию из Китая 10 украинцев, в том числе Анастасии Зинченко с ее собакой.

Ранее Зеленский заявлял, что отдельный самолет за собачкой уже перебор.

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