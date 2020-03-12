В Польше случилась первая смерть от коронавируса: умерла женщина

В Польше зафиксировали первую смерть от коронавируса COVID-19. В городе Познань умерла 57-летняя женщина. Об этом сообщает Польское радио.

"На данный момент мы имеем два зараженных лица. Еще одна женщина скончалась. Ее семью проинформировал об этом врач. Два других человека чувствуют себя хорошо. В больнице под наблюдением находится 16 человек", – рассказал чиновник.

Отмечается, что у женщины было как минимум еще одно серьезное заболевание. Она лечилась в инфекционной больнице в Познани. Санитарные службы подтвердили коронавирус также у ее мужа и дочери.

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