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  • У Польщі трапилася перша смерть від коронавіруса: померла жінка
12 березня 2020, четвер, 14:36 27
Політика 2020-03-12T16:45:03+02:00
Українські Новини
У Польщі трапилася перша смерть від коронавіруса: померла жінка

У Польщі трапилася перша смерть від коронавіруса: померла жінка

Ольга Фандорина
Польща, Коронавірус, коронавірус в Європі, Смерть від коронавіруса
Коронавірус. Фото: flickr
Коронавірус. Фото: flickr

У Польщі зафіксували першу смерть від коронавіруса COVID-19. У місті Познань померла 57-річна жінка. Про це повідомляє Польське радіо.

"На даний момент ми маємо два заражених особи. Ще одна жінка померла. Її родину поінформував про це лікар. Два інших людей почувають себе добре. У лікарні під наглядом перебуває 16 осіб", – розповів чиновник.

Наголошується, що у жінки було як мінімум ще одне серйозне захворювання. Вона лікувалася в інфекційній лікарні у Познані. Санітарні служби підтвердили коронавірус також у її чоловіка і доньки.

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