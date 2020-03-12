У Польщі трапилася перша смерть від коронавіруса: померла жінка

У Польщі зафіксували першу смерть від коронавіруса COVID-19. У місті Познань померла 57-річна жінка. Про це повідомляє Польське радіо.

"На даний момент ми маємо два заражених особи. Ще одна жінка померла. Її родину поінформував про це лікар. Два інших людей почувають себе добре. У лікарні під наглядом перебуває 16 осіб", – розповів чиновник.

Наголошується, що у жінки було як мінімум ще одне серйозне захворювання. Вона лікувалася в інфекційній лікарні у Познані. Санітарні служби підтвердили коронавірус також у її чоловіка і доньки.

Президент Польщі Анджей Дуда висловив співчуття родичам жінки.

Раніше Італія через коронавірус розширила суворі карантинні заходи на всю країну.

Тим часом, авіасполучення України з Італією фактично призупинено

Як повідомляли Українські Новини, Міністерство закордонних справ готує евакуацію з Китаю 10 українців, у тому числі Анастасії Зінченко з її собакою.

Раніше Зеленський заявляв, що окремий літак за собачкою вже перебір.