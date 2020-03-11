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  • Экс-глава Госкино вызверился на Кличко за карантин в кинотеатрах во время премьеры его фильма
11 марта 2020, среда, 20:12 46
Политика 2020-03-11T20:20:43+02:00
Українські Новини
Экс-глава Госкино вызверился на Кличко за карантин в кинотеатрах во время премьеры его фильма

Экс-глава Госкино вызверился на Кличко за карантин в кинотеатрах во время премьеры его фильма

Ярина Вацяк
Кинотеатр, Коронавирус, Толока, карантин в Киеве, Карантин из-за коронавируса, Кинотеатры
Ильенко. Фото: Толока
Ильенко. Фото: Толока

Бывший глава Государственного агентства по вопросам кино Филиппа Ильенко возмутился решением мэра Киева Виталия Кличко ввести карантин и рекомендовать закрыть все кинотеатры в день премьеры фильма "Толока", над которым съемочная группа работала в течение 7 лет.

"Это надо 10 лет снимать кино, вхерачить туеву кучу усилий в промо и на седьмом году производства фильма в день релиза Кличко закрыл кинотеатры на карантин без одного больного в Киеве !!!!!!!!!!!!!" - написал он.

Также Ильенко считает, что закрытие кинотеатров не снизит риск распространения коронавируса.

"Какой эффект от запрета показов в кинотеатрах на сотни человек, когда миллионы ежедневно ездят в метро?" - задается вопросом экс-глава Госкино.

Отметим, режиссером фильма "Толока" является Филипп Ильенко, а главную роль в фильме сыграла дочь Ильенко Иванна.

Как сообщали Українськi Новини, фильм "Толока" на основе баллады Тараса Шевченко выйдет на экраны 12 марта 2020 года

Тем временем, кинотеатр "Планета кино" продолжит работу, несмотря на ограничения из-за коронавируса.

Также "Мультиплекс" не планирует приостанавливать работу кинотеатров из-за карантина.

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