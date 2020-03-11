Коронавирус не повлиял на сроки поставок смартфонов и цены, - Huawei Ukraine

Дочерняя компания китайской корпорации Huawei ООО "Хуавэй Украина" (Huawei Ukraine) заявила, что коронавирус не повлиял на сроки поставок смартфонов и ценообразование в то время, как Apple предупредила сотрудников магазинов Apple Store о недостаче смартфонов iPhone для замены на случай повреждения. Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба компании. "Компания Huawei в Украине не заметила каких-либо серьезных задержек в поставках товара из-за коронавируса", - сказали в компании. Huawei Ukraine отметила, что влияние коронавируса минимизировано развитой системой бизнес-планирования и логистики. Также отмечается, что текущая ситуация не повлияла на ценообразование. Ранее сообщалось, что крупнейшая в мире телекоммуникационная компания AT&T предусматривает дефицит смартфонов в США. В свою очередь консалтинговое агентство Canalys ожидает, что мировые продажи смартфонов в 2020 году снизятся на 4,3%, а европейские - на 7,4%. При этом, по данным агентства, до распространения коронавируса прогнозировался рост продаж на уровне 3,6%. Как сообщали Українськi Новини, в Китае запустили приложение, которое предупреждает о находящихся рядом зараженных коронавирусом. 11 марта в Украине объявили общенациональный карантин в связи со вспышкой коронавируса в мире.