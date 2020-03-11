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11 марта 2020, среда, 18:28 48
Экономика 2020-03-11T18:37:06+02:00
Українські Новини
Коронавирус не повлиял на сроки поставок смартфонов и цены, - Huawei Ukraine

Коронавирус не повлиял на сроки поставок смартфонов и цены, - Huawei Ukraine

Ярина Вацяк
смартфоны, Huawei, коронавирус в Украине, Карантин из-за коронавируса
Смартфоны Фото: pixabay.com
Смартфоны Фото: pixabay.com

Дочерняя компания китайской корпорации Huawei ООО "Хуавэй Украина" (Huawei Ukraine) заявила, что коронавирус не повлиял на сроки поставок смартфонов и ценообразование в то время, как Apple предупредила сотрудников магазинов Apple Store о недостаче смартфонов iPhone для замены на случай повреждения. 

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба компании.

"Компания Huawei в Украине не заметила каких-либо серьезных задержек в поставках товара из-за коронавируса", - сказали в компании.

Huawei Ukraine отметила, что влияние коронавируса минимизировано развитой системой бизнес-планирования и логистики.

Также отмечается, что текущая ситуация не повлияла на ценообразование.

Ранее сообщалось, что крупнейшая в мире телекоммуникационная компания AT&T предусматривает дефицит смартфонов в США.

В свою очередь консалтинговое агентство Canalys ожидает, что мировые продажи смартфонов в 2020 году снизятся на 4,3%, а европейские - на 7,4%.

При этом, по данным агентства, до распространения коронавируса прогнозировался рост продаж на уровне 3,6%.

Как сообщали Українськi Новини, в Китае запустили приложение, которое предупреждает о находящихся рядом зараженных коронавирусом.

11 марта в Украине объявили общенациональный карантин в связи со вспышкой коронавируса в мире.

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