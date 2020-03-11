Зеленский назначил сумским губернатором Грищенко

После того, как Президент Владимир Зеленский временно возложил обязанности председателя Киевской областной государственной администрации на Василия Володина, председателем Сумской областной государственной администрации (ОГА) стал военный прокурор военной прокуратуры Харьковского гарнизона операции объединенных сил (ООС) Роман Грищенко.

Об этом говорится в указе №74 от 11 марта, передают Українськi Новини.

Указом №73 Зеленский освободил от временного исполнения обязанностей председателя Сумской ОГА Ирину Купрейчик.

На выездном заседании 28 октября 2019 года в Мариуполе (Донецкая область) Кабинет Министров одобрил назначение Инны Пащенко сумским губернатором, о чем публично сообщила пресс-служба правительства на официальном сайте.

В то же время пресс-секретарь бывшего премьер-министра Алексея Гончарука Диана Давитян подтвердила СМИ, что 29 января 2020 года Кабмин одобрил на эту должность кандидатуру Грищенко.

Вместе с тем Українським Новинам Давитян сообщила, что 12 февраля 2020 правительство одобрило кандидатуру Дмитрия Живицкого на должность председателя Сумской ОГА, уволив его с должности первого заместителя министра развития общин и территорий.

При этом 6 марта для прохождения спецпроверки перед назначением декларацию в качестве кандидата на должность сумского губернатора подал Анатолий Ченцов.

10 марта местные СМИ сообщили о том, что 11 марта в Сумской ОГА состоится представление новоназначенного председателя, именем которого они не располагают.

В течение двух дней ни министр Кабмина, ни секретариат, которые готовят кадровые вопросы на заседания правительства, ни пресс-служба Кабмина не смогли ответить на вопрос агентства о том, чья кандидатура на должность сумского губернатора была согласована и передана Зеленскому для подписания указа.

Как сообщали Українськi Новини, 25 июня 2019 года Зеленский уволил исполняющего обязанности председателя Сумской ОГА Вадима Акперова и назначил вместо него Купрейчик.

Также Президент Владимир Зеленский назначил председателем Львовской областной государственной администрации бизнесмена Максима Козицкого.

Ранее Зеленский представил губернатора Харьковской области и отметил нового прокурора.