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11 марта 2020, среда, 14:44 282
Общество 2020-03-11T16:00:03+02:00
Українські Новини
В Днепропетровской области от гриппа умер мужчина

В Днепропетровской области от гриппа умер мужчина

Анна Рудык
Грипп, Осложнения гриппа, смерть от гриппа, заболеваемость гриппом
Грипп. Фото: pixabay
Грипп. Фото: pixabay

В то время, как в Украине вводят карантин из-за коронавируса, 26-летний мужчина умер от осложнений гриппа в Верхнеднепровске Днепропетровской области.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба Днепропетровской областной государственной администрации.

Сообщается, что у него была молниеносная форма гриппа А.

Мужчина не был вакцинирован от гриппа.

Всего за прошлую неделю с симптомами гриппа и ОРВИ в больницы обратились около 16 тыс. жителей области.

"Сейчас в регионе циркулируют преимущественно вирусы гриппа типа А - H1N1. За последнюю неделю имеем летальный случай - уже третий за эпидсезон. Как и предыдущий раз, в Верхнеднепровске", - сообщило ведомство.

На данный момент в области самый высокий уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Терновке, Покрове, Магдалиновском и Широковском районах.

Как сообщали Українськi Новини, Украина закрывает 170 контрольно-пропускных пунктов.

Также вчера женщина умерла от гриппа в Ровно. Женщина пребывала на лечении в Ровенской городской больнице со 2 марта, заболела 27 февраля.

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