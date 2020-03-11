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11 марта 2020, среда, 13:09 72
Спорт 2020-03-11T13:10:30+02:00
Українські Новини
В Японии заговорили о переносе Олимпийских игр из-за коронавируса

В Японии заговорили о переносе Олимпийских игр из-за коронавируса

Кира Молчанова
Коронавирус, Олимпийские игры 2020 года в Токио, Олимпиада-2020, Коронавирус в мире
Логотип. Олимпиада. Фото: Instagram/daren_newman
Логотип. Олимпиада. Фото: Instagram/daren_newman

Проведение летних Олимпийских игр 2020 года в Токио могут перенести на год из-за распространения Covid-19, которым в мире уже заразились 119 тыс. человек.

Об этом сообщает газета The Wall Street Journal, ссылаясь на члена Олимпийского комитета Японии Харуюки Такахаши.

"Я не думаю, что Игры будут отменены, это будет переносом сроков. У Международного олимпийского комитета возникнут проблемы, если они будут отменены. Только права американского ТВ дают МОК огромную сумму", — говорится в сообщении ресурса.

В МОК пока не дели комментария по поводу переноса Олимпиады.

Как сообщали Українські Новини, что рассматривается вариант, при котором Олимпиада будет показана только по телевидению. Такое решение позволит удовлетворить многомилионные телевизионные контракты и рассматривается в качестве альтернативы отмены мероприятия или переноса.

Ранее член МОК Дик Паунд заявил о том, что организаторам олимпиады в Токие дали 3 месяца, чтобы определиться с безопасностью Игр.

Если Олимпиада все же состоится, олимпийская чемпионка по стрельбе из Греции Анна Коракаки станет первой женщиной в истории, которая начнет эстафету Олимпийского огня.

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