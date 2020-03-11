Безнаказанно стрелять по ВСУ не получится. Военные будут отвечать, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский в связи с обострением ситуации на Донбассе, где вчера во время обстрелов погибло 3 украинских военных, заявил, что тот, кто думает, что можно безнаказанно стрелять в украинских солдат, фатально ошибается.

Об этом он сообщил на брифинге в ходе представления новоназначенного министра оброны Андрея Тарана, передают Українськi Новини.

"Мы делаем все для мирного урегулирования конфликта на востоке Украины, но я не советую противнику думать, что наше желание мира ослабит нашу способность дать отпор. Это не так. Украинские военные уполномочены всегда давать ответ на действия агрессора. Кто думает, что можно безнаказанно стрелять по украинским солдатам - фатально ошибается. Это доказывает статистика потерь противника в марте", - сказал Зеленский.

10 марта боевики 17 раз обстреляли позиции подразделений ООС, вследствие чего 3 украинских военнослужащих погибли, 7 получили ранения, а 2 - боевые травмы.

Как сообщали Українські Новини, Россия планирует перевезти на Донбасс мужчину, у которого обнаружили симптомамы коронавируса.



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