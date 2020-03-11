Кличко заявил, что не пойдет на местные выборы со "Слугой народа"

Мэр Киева и глава Киевской городской государственной администрации (КГГА) Виталий Кличко, который недавно заявил о планах построить в столице еще один мост, не собирается идти на выборы вместе с партией "Слуга народа" и убежден, что предвыборная гонка будет грязной.

Об этом он сказал в интервью изданию BBC-Украина, передают Українські Новини.

"В этом году будут местные выборы, не секрет, что контроль над столицей очень важен для оппонентов. Ведь еще Наполеон когда-то говорил: "Кто контролирует Париж, контролирует Францию". Поэтому я убежден, что будет грязная борьба, будут распространять ложь", — заявил он.

Кличко отметил, что не намерен идти на выборы совместно с партией "Слуга народа", как и вступать в нее, а также подчеркнул, что партия "Удар" намерена идти самостоятельно.

Как сообщали Українські Новини, Кличко поручил департаментам образования и здравоохранения КГГА измерять температуру воспитанникам детских садов и ученикам школ каждое утро из-за угрозы коронавирусной инфекции.

Позже Кличко рассказал, что Киев получил 1,2 тысячи экспресс-тестов для выявления коронавируса Covid-1.