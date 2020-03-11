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11 марта 2020, среда, 10:54 37
Выборы 2020-03-11T11:32:39+02:00
Українські Новини
Кличко заявил, что не пойдет на местные выборы со "Слугой народа"

Кличко заявил, что не пойдет на местные выборы со "Слугой народа"

Кира Молчанова
Киев, Виталий Кличко, Выборы, УДАР, Киевский городской голова Виталий Кличко
Кличко
Кличко

Мэр Киева и глава Киевской городской государственной администрации (КГГА) Виталий Кличко, который недавно заявил о планах построить в столице еще один мост, не собирается идти на выборы вместе с партией "Слуга народа" и убежден, что предвыборная гонка будет грязной.

Об этом он сказал в интервью изданию BBC-Украина, передают Українські Новини.

"В этом году будут местные выборы, не секрет, что контроль над столицей очень важен для оппонентов. Ведь еще Наполеон когда-то говорил: "Кто контролирует Париж, контролирует Францию". Поэтому я убежден, что будет грязная борьба, будут распространять ложь", — заявил он.

Кличко отметил, что не намерен идти на выборы совместно с партией "Слуга народа", как и вступать в нее, а также подчеркнул, что партия "Удар" намерена идти самостоятельно.

 Как сообщали Українські Новини, Кличко поручил департаментам образования и здравоохранения КГГА измерять температуру воспитанникам детских садов и ученикам школ каждое утро из-за угрозы коронавирусной инфекции.

Позже Кличко рассказал, что Киев получил 1,2 тысячи экспресс-тестов для выявления коронавируса Covid-1.

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