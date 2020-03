Три крупных экономических форума в Украине перенесли из-за коронавируса

Организаторы трех крупных экономических форумов в Украине перенесли их на осень из-за быстрого распространения коронавируса.

Об этом говорится в соответствующих сообщениях организаторов форумов, передают Українські Новини.

В частности, президент холдинга Internet Invest Group, интернет-компаний Imena.ua и Mirohost Александр Ольшанский сообщил о переносе на осень iForum.

"Осознавая ответственность за безопасность участников, мы переносим iForum на осень. Эпидемия коронавируса - не шутка. Я считаю, что пик в Украине придется на конец апреля - май. Думаю, за лето все уляжется, и мы сможем осенью провести форум", - написал он.

iForum должен был пройти 20 мая 2020 года.

Кроме того, международный экономический форум Dnipro Economic Forum также переносится в связи с распространением коронавируса.

"Команда Dnipro Economic Forum приняла решение перенести дату проведения DEF'2020 International Space and IT Days in Dnipro в связи с ситуацией, сложившейся в мире с распространением коронавируса и большим количеством зарегистрированных иностранных участников", - говорится в сообщении организаторов.

Новые даты форума анонсируют в ближайшее время.

Вместе с тем иннвесткомпания Dragon Capital решила перенести 16-й Annual Ukraine Investor Conference с 19-20 марта на осень.

