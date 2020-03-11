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11 марта 2020, среда, 10:47 426
Экономика 2020-03-11T10:47:34+02:00
Українські Новини
Три крупных экономических форума в Украине перенесли из-за коронавируса

Три крупных экономических форума в Украине перенесли из-за коронавируса

Анна Рудык
Форум, Коронавирус, Экономический форум, Эпидемия коронавируса
Коронавирус. Скриншот NBC News
Коронавирус. Скриншот NBC News

Организаторы трех крупных экономических форумов в Украине перенесли их на осень из-за быстрого распространения коронавируса.

Об этом говорится в соответствующих сообщениях организаторов форумов, передают Українські Новини.

В частности, президент холдинга Internet Invest Group, интернет-компаний Imena.ua и Mirohost Александр Ольшанский сообщил о переносе на осень iForum.

"Осознавая ответственность за безопасность участников, мы переносим iForum на осень. Эпидемия коронавируса - не шутка. Я считаю, что пик в Украине придется на конец апреля - май. Думаю, за лето все уляжется, и мы сможем осенью провести форум", - написал он.

iForum должен был пройти 20 мая 2020 года.

Кроме того, международный экономический форум Dnipro Economic Forum также переносится в связи с распространением коронавируса.

"Команда Dnipro Economic Forum приняла решение перенести дату проведения DEF'2020 International Space and IT Days in Dnipro в связи с ситуацией, сложившейся в мире с распространением коронавируса и большим количеством зарегистрированных иностранных участников", - говорится в сообщении организаторов.

Новые даты форума анонсируют в ближайшее время.

Вместе с тем иннвесткомпания Dragon Capital решила перенести 16-й Annual Ukraine Investor Conference с 19-20 марта на осень.

Как сообщали Українські Новини, УЕФА не планирует переносить Чемпионат Европы по футболу-2020.

Тем временем из-за коронавируса Ryanair массово отменяет рейсы в Европу: что делать пассажирам.

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