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11 марта 2020, среда, 08:19 2201
Общество 2020-03-11T09:16:14+02:00
Українські Новини
Детские больницы в Одессе переполнены из-за гриппа

Детские больницы в Одессе переполнены из-за гриппа

Таня Войтюк
Одесса, Грипп, Больницы, ОРВИ
Больница. Фото: Facebook/Минздрав
Больница. Фото: Facebook/Минздрав

В Одессе из-за роста заболеваемости ОРВИ или гриппа на карантин закрыли 115 классов и 5 групп в детсадах, а детские больницы переполнены из-за количества заболевших.

Об этом передает "Думская".

Предполагается, что из-за этой ситуации, возможен новый карантин в одесских школах. По данным очевидцев, в пульмонологических отделениях детских клиник Одессы пациентов укладывают также в коридорах. Такая ситуация, в частности, сложилась в городской детской больнице №2, что на Даче Ковалевского.

Дети в больницах. Фото: ДумскаяДети в больницах. Фото: Думская

За прошедшую неделю вирусы подхватили 6322 одессита, 80% из которых составили дети и подростки.

Сообщается, что в среду, 11 марта, городская комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям будет рассматривать вопрос о новом карантине в школах.

В прошлый раз карантин в Одессе длился с конца января по первую половину февраля.

Ранее Українські Новин писали о том, когда надо пить жаропонижающие при ОРВИ.

Также писали о том, как отличить грипп от ОРВИ.

Тем временем эпидпорог заболевания гриппом и ОРВИ в Киеве снизился на 5%. При этом заболело 14 591 человек, в том числе 9 233 ребенка (снижение на 4,4%) и 5 358 взрослых (снижение на 5,8%).

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