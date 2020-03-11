Детские больницы в Одессе переполнены из-за гриппа

В Одессе из-за роста заболеваемости ОРВИ или гриппа на карантин закрыли 115 классов и 5 групп в детсадах, а

Об этом передает "Думская".

Предполагается, что из-за этой ситуации, возможен новый карантин в одесских школах. По данным очевидцев, в пульмонологических отделениях детских клиник Одессы пациентов укладывают также в коридорах. Такая ситуация, в частности, сложилась в городской детской больнице №2, что на Даче Ковалевского.

Дети в больницах. Фото: Думская

За прошедшую неделю вирусы подхватили 6322 одессита, 80% из которых составили дети и подростки.

Сообщается, что в среду, 11 марта, городская комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям будет рассматривать вопрос о новом карантине в школах.

В прошлый раз карантин в Одессе длился с конца января по первую половину февраля.

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Тем временем эпидпорог заболевания гриппом и ОРВИ в Киеве снизился на 5%. При этом заболело 14 591 человек, в том числе 9 233 ребенка (снижение на 4,4%) и 5 358 взрослых (снижение на 5,8%).