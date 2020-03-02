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02 марта 2020, понедельник, 22:54 50
Общество 2020-03-02T22:56:21+02:00
Українські Новини
Когда надо пить жаропонижающие при ОРВИ: рекомендации МОЗ Украины

Когда надо пить жаропонижающие при ОРВИ: рекомендации МОЗ Украины

Ольга Фандорина
Грипп, Температура, МОЗ, Повышенная температура

Количество заболевших гриппом и острыми респираторно-вирусными инфекциями в Киеве снизилось на 5,7% в период с 24 февраля по 1 марта по сравнению с предыдущей неделей, а специалисты Министерства здравоохранения объяснили, когда и чем нужно сбивать температуру, а когда — обращаться к врачу. Об этом сообщается на официальном сайте МОЗ.

Температура тела человека зависит от многих факторов: от времени суток, возраста, физической активности и приема пищи. Например, у спортсмена после преодоления марафонской дистанции температура может повышаться до 40-41 ° C.

Снижать температуру при лихорадке у детей и взрослых нужно по разным показателям термометра.

Детям нужно снижать температуру, которая достигает отметки 38 С. У взрослого пациента отметка термометра должна превышать 38.5 С для того, чтобы принимать жаропонижающие препараты.

Для снятия лихорадки нужно использовать парацетамол или ибупрофен. Не употребляйте ацетилсалициловую кислоту (аспирин) для снижения температуры. При применении аспирина возможен синдром Рея, что вызывает тяжелые осложнения, как печеночную недостаточность и энцефалопатию.

Минздрав предупреждает:

  • не сбивайте температуру, если она ниже отметки 38 ° C;
  • не используйте для снижения температуры аспирин. Как утверждают эксперты МОЗ, аспирин может спровоцировать синдром Рея с тяжелыми осложнениями (печеночную недостаточность и энцефалопатию);
  • при снижении температуры тела обращайте внимание не только на отметку термометра, но и на самочувствие;
  • не натирайте себя/ребенка алкоголем, чтобы сбить температуру.

Как сообщали Українські Новини, с 10 по 23 февраля от гриппа умерли 20 человек.

Ранее сообщалось о том, как отличить грипп от ОРВИ.

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