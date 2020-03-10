Судебные слушания по авиакатастрофе МН17 отложили на 2 недели

В Нидерландах отложили проведение судебных слушаний по делу о крушении рейса МН17 до 23 марта. Об этом сообщает RTLNieuws.

Сообщается, что заседание были отложены для ознакомления судом с запросами стороны защиты, прокуратуры и адвокатов ближайших родственников жертв катастрофы. В понедельник, 23 марта, продолжится заседание, на котором ожидается решение суда по запросам.

Заместитель директора департамента МИД Украины по международному праву, участница украинской делегации Оксана Золотарева сообщила, что представлять позицию обвинения в судебном процессе над четырьмя подозреваемыми в катастрофе рейса МН17 будет исключительно прокуратура Нидерландов. Делегация Украины состоит из представителей Офиса генпрокурора (заместителя генпрокурора Гюндуза Мамедова), заместителя главы Службы безопасности, посла Украины в Королевстве Нидерланды Всеволода Ченцова и непосредственно Оксаны Золотаревой.

Как сообщали Українські Новини, фигурант по делу сбития MH17 руководил штурмом украинской военной части в Крыму.

Также ни один из обвиняемых не явился на суд по делу о сбитом "Боинге" рейса MH17.