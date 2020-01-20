Маркарова в декабре заработала 66 тыс. гривен, а ее замы - втрое больше

Заработная плата министра финансов Оксаны Маркаровой за декабрь составила 66 тыс. гривен, ее заместителей - от 96 тыс. до 158 тыс. гривен, государственного секретаря министерства – 193 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе Министерства финансов на запрос Українських Новин.

Сумма средств, начисленная Маркаровой в декабре, составила 66 387 гривен, из них должностной оклад за фактически отработанное время – 16 000 гривен, надбавки – 20 320 гривен, премия – 30 000 гривен, командировочные – 4 560 гривен, индексация – 67 гривен.

Зарплата заместителей Юрия Гелетия составила 118 426 гривен (в частности, премия 65 000 гривен), Юрия Джигиря – 95 734 гривны (премия – 65 000 гривен), Геннадия Плиса – 157 736 гривен (премия – 65 000 гривен, материальная помощь на оздоровление – 55 770 гривен), Василия Шкуракова – 98 527 гривен (премия – 65 000 гривен), Павла Ходаковского – 136 690 гривен (премия – 65 000 гривен, материальная помощь на решение социально-бытовых вопросов – 41 170 гривен), госсекретаря Константина Ващенко – 193 160 гривен (60 220 гривен – надбавка за выполнение особо важной работы эксперта по реформам – 60 220 гривен, материальная помощь на решение социально-бытовых проблем – 86 860 гривен).

Как сообщали Українськi Новини, командировки Маркаровой за границу обошлись в 81 тыс. гривен в прошлом году.

А муж министра финансов Маркаровой купил квартиру в США.