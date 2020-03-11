Ексміністр фінансів Маркарова в лютому заробила в 2,5 рази менше свого держсекретаря

Зарплата ексміністра фінансів Оксани Маркарової у лютому становила 43,2 тисячі гривень, в той час як у грудні вона заробила 66 тисяч гривень. Заробітна плата її заступників - від 44,6 тис. до 67 тис. гривень, державного секретаря міністерства - 111,6 тис. гривень.

Про це йдеться у відповіді Міністерства фінансів України на запит Українських Новин.

Сума коштів, нарахована Маркароіій в лютому, становила 43 165 гривень, з них посадовий оклад за фактично відпрацьований час - 10 400 гривень, надбавки - 13 208 гривень, відпускні - 17 067 гривень, витрати - 2 447 гривень, індексація - 43 гривні.

Зарплата заступників Юрія Гелетія становила 67 044 гривень (у тому числі премія - 30 000 гривень), Юрія Джигира - 59 197 гривень (премія - 30 000 гривень), Геннадія Пліса - 63 390 гривень (премія - 30 000 гривень), Василя Шкуракова - 63 527 гривень (премія - 30 000 гривень), Павла Ходаковського - 44 577 гривень (компенсація за невикористану щорічну відпустку при звільненні - 15 971 гривню), держсекретаря Костянтина Ващенка - 111 612 гривень.

Відповідь на запит Українських Новин.

Відповідь на запит Українських Новин про зарплату за лютий.

Як повідомляли Українські Новини, Маркарова задекларувала 632,358 тис. гривень зарплати в Міністерстві фінансів і покупку чоловіком квартири в США за 2018 рік.

4 березня Верховна Рада відправила у відставку попередній склад Кабінету Міністрів і призначила міністром фінансів Ігоря Уманського.