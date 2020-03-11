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11 березня 2020, середа, 06:30 12
Кабмін 2020-03-11T09:00:02+02:00
Українські Новини
Ексміністр фінансів Маркарова в лютому заробила в 2,5 рази менше свого держсекретаря

Ексміністр фінансів Маркарова в лютому заробила в 2,5 рази менше свого держсекретаря

Елена Новикова
Зарплата, Оксана Маркарова, зарплати чиновників, Міністерство фінансів, Зарплати за лютий
Маркарова Фото: Громадське
Маркарова Фото: Громадське

Зарплата ексміністра фінансів Оксани Маркарової у лютому становила 43,2 тисячі гривень, в той час як у грудні вона заробила 66 тисяч гривень. Заробітна плата її заступників - від 44,6 тис. до 67 тис. гривень, державного секретаря міністерства - 111,6 тис. гривень.

Про це йдеться у відповіді Міністерства фінансів України на запит Українських Новин.

Сума коштів, нарахована Маркароіій в лютому, становила 43 165 гривень, з них посадовий оклад за фактично відпрацьований час - 10 400 гривень, надбавки - 13 208 гривень, відпускні - 17 067 гривень, витрати - 2 447 гривень, індексація - 43 гривні.

Зарплата заступників Юрія Гелетія становила 67 044 гривень (у тому числі премія - 30 000 гривень), Юрія Джигира - 59 197 гривень (премія - 30 000 гривень), Геннадія Пліса - 63 390 гривень (премія - 30 000 гривень), Василя Шкуракова - 63 527 гривень (премія - 30 000 гривень), Павла Ходаковського - 44 577 гривень (компенсація за невикористану щорічну відпустку при звільненні - 15 971 гривню), держсекретаря Костянтина Ващенка - 111 612 гривень.

Відповідь на запит Українських Новин.Відповідь на запит Українських Новин.

Відповідь на запит Українських Новин про зарплату за лютий.Відповідь на запит Українських Новин про зарплату за лютий.

Як повідомляли Українські Новини, Маркарова задекларувала 632,358 тис. гривень зарплати в Міністерстві фінансів і покупку чоловіком квартири в США за 2018 рік.

4 березня Верховна Рада відправила у відставку попередній склад Кабінету Міністрів і призначила міністром фінансів Ігоря Уманського.

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