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10 марта 2020, вторник, 19:23 150
Силовые структуры 2020-03-10T19:27:12+02:00
Українські Новини
ВСУ на Донбассе понесли серьезные потери. Боевики били из ракетного комплекса и гранатометов

ВСУ на Донбассе понесли серьезные потери. Боевики били из ракетного комплекса и гранатометов

Ярина Вацяк
война на Донбассе, Ситуация в зоне ООС, обстрелы на Донбассе, Потери в зоне ООС
Траур. Фото: pixabay.com
Траур. Фото: pixabay.com

Боевики 9 раз обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил (ООС) во вторник, 10 марта, 2 украинских военнослужащих погибли, 7 получили ранения, 2 военных травмированы.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передают Українськi Новини.

"В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных "минскими договоренностями" минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - сказано в нем.

5 обстрелов были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вблизи Песков, Новоселовки Второй и Авдеевки.

Также 4 обстрела противник совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" возле Орехово, Новоалександровки и Хутора Вольный.

На все обстрелы подразделения Объединенных сил прицельными огневыми ударами давали адекватный ответ.

Во вторник боевики обстреляли из противотанкового ракетного комплекса военный грузовой автомобиль одного из подразделений Объединенных сил вблизи населенного пункта Пески.

По уточненным данным, в результате попадания противотанковой управляемой ракеты 1 украинский военный погиб на месте, еще 1 военнослужащий скончался от полученных ранений.

7 военных получили ранения различной степени тяжести, еще 1 военнослужащий госпитализирован с боевым травмированием.

Кроме этого, в результате обстрела противником украинских позиций еще 1 военнослужащий получил боевое травмирование.

Как сообщали Українськi Новини, на Донбассе боевики обстреляли военный грузовой автомобиль.

Боевики 10 раз обстреляли позиции сил ООС 9 марта, 1 военный ранен.

За сутки 8 марта погиб один украинский военный, еще шестеро были ранены.

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