Женщины остались довольны, - группа "Степ" о скандальном выступлении в Херсонской ОГА

Группа "Степ", раскритиковавшая херсонского губернатора за увольнение работников ОГА из-за их выступления, заявила, что женщины остались довольны.

Об это участник группы "Степ" Андрей Череднюк сказал Українським Новинам.

"Мы выступили по приглашению областного управления культуры... Женщины остались довольны", - сказал он.

По его словам, выступление было посвящено 8 марта и состоялось 6 марта, в пятницу.

Он сообщил, что группа выступила бесплатно.

Также Череднюк отметил, что очень удивлен ситуацией, которая развернулась вокруг выступления группы.

"Мы удивлены этой ситуацией. Это выглядит как политический заказ", - отметил Череднюк.

Он подчеркнул, что костюмы девушек, которые выступали вместе с группой, рассчитаны на сцену, однако в здании обладминистрации такой не было, поэтому они вынуждены были выступить по сути в проходе.

Как сообщали Українськi Новини, председатель Херсонской областной государственной администрации Юрий Гусев уволил руководителя аппарата обладминистрации Владимира Клюцевского из-за выступления музыкальной группы "Степ" в откровенных нарядах на праздновании 8 марта.

Ранее в социальных сетях была распространена видеозапись выступления, где группа "Степ" поет, а женщины танцуют в откровенных нарядах на праздновании 8 марта в здании Херсонского облсовета.