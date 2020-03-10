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10 марта 2020, вторник, 17:52 34
Финансы 2020-03-10T17:57:47+02:00
Українські Новини
Гривна на межбанке обвалилась

Гривна на межбанке обвалилась

Ярина Вацяк
Курс гривны, Курс валют, Межбанк, курс доллара
Курс гривыны
Курс гривыны

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в пятницу во вторник снизился на 43 коп. до 25,40 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 24,67-24,71 UAH/USD, затем котировки выросли до 25,37-25,39 UAH/USD, после чего установились на уровне 24,37-24,41 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 6,99% с 23,74 UAH/USD до 25,40 UAH/USD.

В 2019 году курс гривны на межбанке укрепился на 14,36% с 27,72 UAH/USD до 23,74 UAH/USD.

В 2018 году курс гривны на межбанке укрепился на 1,2% с 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк понизил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 11 марта, на 41,20 коп. до 25,2875 UAH/USD.

Кроме того, во вторник курс продажи наличного доллара повысился в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 по сравнению с 6 марта на 68,88 коп. до 25,4753 UAH/USD, курс покупки – повысился на 33,40 коп. до 24,8103 UAH/USD.

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