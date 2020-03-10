Гривна на межбанке обвалилась

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в пятницу во вторник снизился на 43 коп. до 25,40 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 24,67-24,71 UAH/USD, затем котировки выросли до 25,37-25,39 UAH/USD, после чего установились на уровне 24,37-24,41 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 6,99% с 23,74 UAH/USD до 25,40 UAH/USD.

В 2019 году курс гривны на межбанке укрепился на 14,36% с 27,72 UAH/USD до 23,74 UAH/USD.

В 2018 году курс гривны на межбанке укрепился на 1,2% с 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк понизил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 11 марта, на 41,20 коп. до 25,2875 UAH/USD.

Кроме того, во вторник курс продажи наличного доллара повысился в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 по сравнению с 6 марта на 68,88 коп. до 25,4753 UAH/USD, курс покупки – повысился на 33,40 коп. до 24,8103 UAH/USD.