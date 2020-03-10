София Федина недовольна решением суда и намерена обжаловать запрет покидать Киев

Депутат Верховной Рады София Федина ("Евросолидарность") намерена обжаловать ограничительные меры, в частности запрет покидать Киев и Киевскую область без разрешения следователя, прокурора и суда.

Об этом она сообщила Українським Новинам.

"Будем обжаловать все, что касается выполнения моих полномочий", — сказала она.

Федина считает решение суда, который избрал ей личное обязательство, позорным, а дело против нее сфабрикованным и нарушающим права человека.

Как сообщали Українськi Новини, прокуратура просила Печерский районный суд Киева избрать депутату Верховной Рады Софие Федине меру пресечения в виде личного обязательства и сдать паспорт для выезда за границу.

Позже стало известно, что Печерский районный суд Киева избрал депутату Верховной Рады Софии Федине личное обязательство без запрета выезжать за границу, о чем суд просил прокурор.

Ранее Печерский районный суд избрал меру пресечения в виде личного обязательства волонтеру Марусе Зверобой (Елена Самбул), подозреваемой в возможных угрозах в адрес Президента Владимира Зеленского. Зверобой и Федина осуществляли онлайн-трансляцию в YouTube и в социальной сети Facebook, во время которой они высказывали угрозы убийством в адрес Зеленского.