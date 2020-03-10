В России изменили Конституцию, чтобы Путин смог снова баллотироваться в президенты

После того, как президент России Владимир Путин отправил в отставку Владислава Суркова с должности помощника президента, депутаты Госдумы России на своем заседании поддержали инициативу о внесении поправки в Конституцию РФ об обнулении президентских сроков.

"За" проголосовали 380 человек, "против" - 43, "воздержался" - 1, пишет DW.

Голосование произошло сразу после речи в нижней палате президента России Владимира Путина, который приехал в Госдуму и выступил с комментарием предложенных поправок в Конституцию РФ. Он, в частности, поддержал высказанную ранее во вторник идею депутата Валентины Терешковой об обнулении президентских сроков. Это позволит 67-летнему Владимиру Путину еще раз выдвигаться на пост главы государства в 2024 году. Путин отметил, что считает это возможным, если против не выступит Конституционный суд.

России, по мнению Путина, абсолютно необходима сильная президентская вертикаль власти: "Прежде всего это необходимо для стабильности". По его словам, альтернативные системы государственного устройства, такие, как парламентская республика, "на сегодняшнем этапе нашего развития она для нас не могут быть использованы".

Наделение Госсовета и других государственных органов, которые не избираются напрямую, президентскими полномочиями Путин называл неправильным и опасным. По мнению президента, "это неизбежно приведет к двоевластию".

Путин прокомментировал инициативу провести выборы в Госдуму раньше запланированного срока. Он считает, что если граждане России проголосуют за поправки в конституцию, которые предполагают изменения полномочий парламента, то это означает, что будут поддержаны новые полномочия действующего депутатского состава. "Если по этому вопросу в парламенте нет консенсуса, а его, как мне сказал председатель, нет, то я не вижу необходимости досрочных выборов в Госдуму", - сказал президент РФ.

Как сообщали Українські Новини, Путин отрицает, что у него есть двойники.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский и президент России Владимир Путин в рамках двухсторонней встрече на "нормандском саммите" говорили о выборах на Донбассе и восстановлении украинского контроля над границей, но каких-то договоренностей не достигли.