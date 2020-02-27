Путин отрицает, что у него есть двойники

Российский президент Владимир Путин признался, что ему предлагали использовать двойника ради его безопасности, но отказался. Об этом он рассказал в интервью агентству ТАСС.

По его словам, идеи о привлечении дублеров возникали в начале 2000-х годов. Предлагалось, чтобы двойники Путина замещали его на мероприятиях, которые небезопасны для президента. Глава РФ отметил, что отказался от этой идеи хотя были тяжелые времена борьбы с терроризмом.

"Нет", - ответил Путина на вопрос журналиста, был ли у него двойник.

Как сообщали Українські Новини, президент России Владимир Путин в одном из интервью заявил, что не смотрел сериал "Слуга народа" и надеется договориться с Президентом Владимиром Зеленским о мире и дружбе между Украиной и Россией.