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27 февраля 2020, четверг, 09:21 23
Мир 2020-02-27T09:21:02+02:00
Українські Новини
Путин отрицает, что у него есть двойники

Путин отрицает, что у него есть двойники

Ирина Дорофейчук
двойники, Зеленский Владимир, Путин Владимир, РФ-Украина
Владимир Путин Фото: Facebook
Владимир Путин Фото: Facebook

Российский президент Владимир Путин признался, что ему предлагали использовать двойника ради его безопасности, но отказался. Об этом он рассказал в интервью агентству ТАСС.

По его словам, идеи о привлечении дублеров возникали в начале 2000-х годов. Предлагалось, чтобы двойники Путина замещали его на мероприятиях, которые небезопасны для президента. Глава РФ отметил, что отказался от этой идеи хотя были тяжелые времена борьбы с терроризмом.

"Нет", - ответил Путина на вопрос журналиста, был ли у него двойник.

Как сообщали Українські Новини, президент России Владимир Путин в одном из интервью заявил, что не смотрел сериал "Слуга народа" и надеется договориться с Президентом Владимиром Зеленским о мире и дружбе между Украиной и Россией.

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