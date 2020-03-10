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10 марта 2020, вторник, 17:15 120
Медицина 2020-03-10T17:19:05+02:00
Українські Новини
Сегодня от гриппа умер мужчина в Запорожской области и женщина в Николаевской

Сегодня от гриппа умер мужчина в Запорожской области и женщина в Николаевской

Ярина Вацяк
Грипп, эпидемия, смерть от гриппа
Грипп Фото: pixabay
Грипп Фото: pixabay

В то время, как эпидемический порог заболевания гриппом и ОРВИ в Украине превысил на 56%, 51-летний мужчина умер от осложнений пандемического гриппа А(H1N1)pdm в Приморском районе Запорожской области.

Об этом говорится в сообщении Запорожского областного лабораторного центра, передают Українські Новини.

По данным ведомства, мужчину госпитализировали в отделение реанимации Приморской центральной районной больницы в тяжелом состоянии с диагнозом "грипп, двусторонняя пневмония".

Отмечается, что мужчина обратился за медицинской помощью на 6-е сутки после начала заболевания. От гриппа он не был вакцинирован.

По данным лабцентра, по состоянию на 10 марта в Запорожской области уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ увеличился на 3,4%.

В том числе в школах по болезни количество отсутствующих учащихся увеличилось с 7% до 8%.

Кроме того, 31-летняя женщина умерла от осложнений гриппа в Николаеве, сообщил Николаевский областной лабораторный центр.

Сообщается, что у нее была молниеносная форма гриппа А.

По состоянию на 10 марта в Николаевской области превышен уровень заболеваемости на 14%.

В Николаеве закрыты отдельные классы в школах из-за увеличения количества заболевших детей.

Сообщается, что с начала эпидемического сезона в Украине от осложнений гриппа умерли 54 человека, никто из них не был привит.

Как сообщали Українські Новини, в Запорожье продлили карантин во всех школах из-за гриппа и ОРВИ.

В связи с периодом повышенной эпидемиологической заболеваемости гриппом и ОРВИ "Киевпастранс" дезинфицирует свой транспорт каждый день перед выходом на маршрут.

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