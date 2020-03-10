В Киеве ночь 10 марта стала самой теплой за 140 лет

В то время как февраль-2020 стал самым жарким в мире, в ночь на 8 марта, столбик термометра не опустился ниже 7,0 градусов тепла, что на 2,2 градуса выше, чем это было в 1906 году. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

Кроме того, ночь на 10 марта в Киеве оказалась самой теплой за 140 лет. Температура под утро сегодня не опустилась ниже 6,8 градусов тепла, таким образом превысив предыдущий максимум для этой ночи, который был зафиксирован в 1914 году, на 1,3 градусов.



"Температура первой декады марта превышает норму на 9,5 градусов и соответствует климатической норме первой декады апреля", - говорится в сообщении.

С начала марта метеорологи обсерватории уже зафиксировали семь температурных рекордов.



Как сообщали Українські Новини, в Киеве метеорологическая весна началась 10 февраля 2020 года. При этом Центральная геофизическая обсерватория так и не сообщала о завершении метеорологической осени и начале метеорологической зимы.



Кроме того, из-за аномальной погоды зимой и осенью в Украине возможны ограничения прав на водоснабжение.