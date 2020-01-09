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  • Стали известны причины выхода Меган Маркл и Принца Гарри из королевской семьи
09 января 2020, четверг, 19:47 212
Мир 2020-01-09T19:47:17+02:00
Українські Новини
Стали известны причины выхода Меган Маркл и Принца Гарри из королевской семьи

Стали известны причины выхода Меган Маркл и Принца Гарри из королевской семьи

Елизавета Кесельман
Великобритания, Принц Гарри, Меган Маркл, королевская семья, Выход Гарри и Меган из королевской семьи
Принц Гарри и Меган Маркл. Фото: Инстаграм/sussexroуal
Принц Гарри и Меган Маркл. Фото: Инстаграм/sussexroуal

Шокирующая весь мир новость о желании снять с себя королевские полномочия Принца Великобритании Гарри и его супруги Меган Маркл вызвала массу споров среди общества. На данный момент стали известны причины такого спонтанного решения. Об этом передает "Harpers Bazaar".

По мнению экспертов, такой расклад событий связан с внутренними конфликтами с родственниками

Корреспондент Daily Mail Сэм Гринхилл предположил, что повлиять на результат могли финансы. В последнее время герцоги Сассекские активно жаловались, что титул мешает им зарабатывать те деньги, которые они могли бы получать, если бы не являлись старшими членами королевской семьи.

Отмечается, что раньше Гарри и Меган обязаны были отказываться от любого дохода в пользу престола, то теперь они с легкостью смогут соглашаться на любые выгодные сделки. При этом не факт, что Гарри откажется от средств, которые ему предоставляет принц Чарльз.

Телеведущий Пирс Морган также озвучил свою позицию по поводу услышанного. Журналист уверен: Гарри и Меган отреклись от семьи из-за внутренних конфликтов с родственниками. Так, герцог Сассекский неоднократно заявлял, что в последнее время он практически не общался с братом Уильямом, хотя ранее мужчины были очень близки.

В то же время в Букингемском дворце сообщили, что в семье британских монархов продолжаются дискуссии по поводу решения принца Гарри и его жены Мэган Маркл частично сложить королевские обязанности. 

"Мы понимаем их стремление применить другой подход, но это сложно. Дискуссии с герцогом и герцогиней Сассекскими — на ранней стадии", — заявили в Букингемском дворце

Как сообщали Українські Новини, жена принца Гарри хочет родить второго ребенка в США.

Летом в Британии принц Гарри и Меган крестили сына с нарушением традиций.

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