Защита обвиняемых в деле МН17 до сих пор не ознакомилась с материалами дела

Защита обвиняемых по делу МН17, слушание которого началось 9 марта в Нидерландах, будет выступать в суде с 8 июня. Об этом изданию Громадське сообщила судья Йоланда Вейннобел, ответственная за работу со СМИ по делу МН17 после завершения первого дня слушаний в судебном комплексе Схипхол близ Амстердама.

Так, Вейннобел сообщила, что защита все еще не ознакомилась со всеми материалами дела.

"Уже согласовано, что 8 июня будет выступать защита. Но пока мы знаем, что они до сих пор не ознакомились со всеми материалами дела, потому что не было времени - как раз теперь этого времени будет достаточно. Но также вероятно у них будут какие-то замечания к расследованию", - рассказала Вейннобел.

Отмечается, что в процессе формально участвует только один из четырех обвиняемых - Олег Пулатов. Двое его адвокатов присутствовали в первый день слушаний в зале суда.

Как сообщали Українські Новини, фигурант по делу сбития MH17 руководил штурмом украинской военной части в Крыму.

Также ни один из обвиняемых не явился на суд по делу о сбитом "Боинге" рейса MH17.