Суд обязал СБУ восстановить люстрированного советника и выплатить ему 2,5 млн гривен

Окружной административный суд Киева обязал Службу безопасности Украины восстановить в должности люстрированного офицера по особым поручениям 1 категории группы советников и консультантов главы СБУ Владимира Верхогляда.

Об этом говорится в решении судьи Руслана Арсирия, передает Страна.

Так, согласно постановлению суда, СБУ должна отменить указ об его увольнении по закону "Об очищении власти". Также Служба безопасности должна выплатить ему за время вынужденного прогула (почти 5 лет) порядка 2,5 миллионов гривен зарплаты.

Также суд обязал Минюст отозвать ведомости об офицере из реестра люстрированных чиновников.

Как сообщали Українські Новини, 7 люстраторов Минюста за 2 месяца люстрировали 1 человека, получив 300 тыс. гривен зарплаты.

Также Конституционный суд во вторник 3 марта продолжил рассмотрение жалобы на закон "Об очистке власти", по которому ряд чиновников времен президента Виктора Януковича не могут занимать должности во власти.

Ранее Украина обжаловала решение ЕСПЧ по закону о люстрации.