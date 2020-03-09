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09 марта 2020, понедельник, 15:04 676
Силовые структуры 2020-03-09T15:04:29+02:00
Українські Новини
Канада намерена выделить $2 млн для развития Нацполиции Украины

Канада намерена выделить $2 млн для развития Нацполиции Украины

Елизавета Кесельман
Канада, выделение средств, Нацполиция, МИД Канады
Нацполиция. Фото: informator.dp.ua
Нацполиция. Фото: informator.dp.ua

Канадские власти заявили о намерениях в течение трех лет выделить более 2 миллионов канадских долларов (около 1,5 млн долларов США) на развитие и поддержку Национальной полиции Украины. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МИДа Канады.

"Министр Франсуа-Филипп Шампань объявил о предоставлении более $2 млн в течение трех лет с целью содействия укреплению потенциала Национальной полиции Украины в планировании, осуществлении операций, мониторинге и просмотре процесса реформирования", — говорится в сообщении.

В мае 2019 года канадский посол Роман Ващук заявил, что Канада в будущем продолжит оказывать поддержку Украине, расширив существующие программы и начав новые.

Как сообщали Українські Новини, ранее конгресс США одобрил оборонный бюджет с $300 миллионами для Украины.

Кроме того, в августе Украина и США согласовали условия противотанковых ракетных комплексов Javelin.

Ранее государственный департамент США одобрил продажу Украине Javelin на 47 млн долларов.

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