Канада намерена выделить $2 млн для развития Нацполиции Украины

Канадские власти заявили о намерениях в течение трех лет выделить более 2 миллионов канадских долларов (около 1,5 млн долларов США) на развитие и поддержку Национальной полиции Украины. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МИДа Канады.

"Министр Франсуа-Филипп Шампань объявил о предоставлении более $2 млн в течение трех лет с целью содействия укреплению потенциала Национальной полиции Украины в планировании, осуществлении операций, мониторинге и просмотре процесса реформирования", — говорится в сообщении.

В мае 2019 года канадский посол Роман Ващук заявил, что Канада в будущем продолжит оказывать поддержку Украине, расширив существующие программы и начав новые.

Как сообщали Українські Новини, ранее конгресс США одобрил оборонный бюджет с $300 миллионами для Украины.

Кроме того, в августе Украина и США согласовали условия противотанковых ракетных комплексов Javelin.

Ранее государственный департамент США одобрил продажу Украине Javelin на 47 млн долларов.